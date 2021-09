I Gemelli di Guidonia sono Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti/ Debutto flop a Tale e quale show?

I Gemelli di Guidonia sono Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti in Tale e Quale Show 2021

I Gemelli di Guidonia sono Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti nella prima puntata di Tale e Quale Show 2021. Il programma di Carlo Conti prende il via proprio questa sera e sul palco ci saranno anche loro Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino quelli che tutti noi conosciamo come i Gemelli di Guidonia. Anche in questo caso i tre saranno sul palco come unico concorrente e non come tre, e dovranno cercare di convincere pubblico e giuria per andare avanti tappa dopo tappa. In questo momento si è risolto il problema di lasciare fuori ‘i gruppi’, ma come riusciranno ad essere credibili nei panni di Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti. Siamo sicuri che l’operazione simpatia forse riuscirà abbastanza ma non il resto perché è complicato avvicinarsi alla vocalità di Lauro e sicuramente sarà difficile essere Orietta Berti, anche fisicamente. Debutto fallimentare quindi per loro?

TALE E QUALE SHOW 2021, 1A PUNTATA/ Diretta e concorrenti: Malgioglio “sono pronto!”

Debutto flop per I Gemelli di Guidonia ‘figli di Fiorello’?

I Gemelli di Guidonia sono Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti a Tale e Quale Show e molti li conosceranno proprio questa sera per la prima volta ma l’inizio della loro carriera risale ai primi anni Duemila con il nome d’arte di Effervescenti Naturali con il quale cominciarono a esibirsi in eventi locali, poi l’approdo in Rai e la partecipazione a varie trasmissioni e anche a teatro dove nel 2006 hanno debuttato alla corte di Enrico Montesano in “È permesso?“, per poi tornare in tv con “I raccomandati” o “Decanter“. Nel 2013 il cambiamento vero e proprio con Rosario Fiorello che ha affibbiato loro lo pseudonimo Gemelli di Guidonia e che per anni li ha voluto nell’Edicola Fiore, affiancando il conduttore nel suo programma radiofonico. Nel 2020 hanno poi pubblicato il loro primo singolo, “Mina dov’è“, occupandosi anche di numerose colonne sonore cinematografiche e televisive.

LEGGI ANCHE:

Ciro Priello è Stash dei The Kolors a Tale quale show/ Poco sforzo, quale sarà la rendita?Pierpaolo Pretelli è Ricky Martin, Tale e quale show 2021/ Pronto a vincere con il suo bacino sexy...

© RIPRODUZIONE RISERVATA