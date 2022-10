I giganti del mare/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper e Charlton Heston

I giganti del mare, film di Rete 4 diretto da Michael Anderson

I giganti del mare è un mix tra il giallo e l’avventura, del 1959, va in onda oggi, 20 ottobre 2022, a partire dalle 16,40 su Rete 4. La pellicola è ispirata al romanzo di Hammon Innes, Il Naufragio del Mary Deare. La regia è di Michael Anderson, mentre il cast comprende gli attori: Gary Cooper, Charlton Heston, Michael Redgrave, Emlyn Williams, Richard Harris e Virginia McKenna. Il film, considerato minore, non ottiene un grande successo di pubblico e di critica, per la quale la storia riesce a catturare lo spettatore solo nei primi 30 minuti.

Per il resto si tratta di una storia a tratti noiosa e poco avvincente, quasi banale. Inizialmente il film sarebbe dovuto essere diretto da Alfred Hitchcook, per avere la possibilità di lavorare con Gary Cooper, ma dopo aver letto la sceneggiatura ed avendo intuito quanto fosse poco promettente, decide di rifiutare. Il regista Michael Anderson, di origine britannica, raggiunge la fama grazie allo spettacolare film Il giro del mondo in 80 giorni, che vinse 5 premi Oscar tra i quali quello per il miglior film.

Gary Cooper è stato uno dei più grandi attori americani, distintosi soprattutto per il genere western e il melodramma. L’American Film Institute lo ha inserito all’11 posto tra le più grandi star della storia del cinema di tutti i tempi. Ha vinto un Oscar come migliore attore protagonista nel 1953 con il film Mezzogiorno di Fuoco. Charlton Heston è stato un attore, regista e grande attivista statunitense. I ruoli più importanti sono stati nei grandi film a carattere epico e biblico, grazie ai quali ha vinto un Oscar nel 1960 per la sua interpretazione in Ben Hur.

I giganti del mare, la trama del film

La vicenda del film I giganti del mare si basa su un naufragio accaduto nel Canale della Manica che provoca grandi disastri a bordo soprattutto per il Capitano Gideon Patch. L’ufficilae di bordo decide di rimanere sulla nave nonostante il mercantile stia per affondare, il motivo è uno: vorrebbe trovare le prove che la causa del naufragio è un sabotamento da parte dei suoi dirigenti per intascare l’assicurazione. L’uomo, coraggioso e impavido, desidera a tutti i costi dimostrare la sua innocenza coadiuvato anche dal suo amico del cuore. Tra mille difficoltà, pericoli e il rischio di perdere la vita, l’uomo non abbandona la sua nave con l’intento di trovare i colpevoli veri. Il capitano, raggiunge il suo obbiettivo e raccomanda ai veri autori del sabotaggio di non riprovarci di nuovo. Uccide due uomini per far comprendere in maniera esauriente quanto sia serio e determinato.

