I GUERRIERI DELLA NOTTE/ Il cult di Walter Hill nella versione Ultimate Director’s Cut

Pochi film hanno tracciato un solco nella storia del cinema come I Guerrieri della Notte. L’opera di Walter Hill del 1979 ha segnato diverse generazioni, uno straordinario mix di generi per un’originale riflessione sulla violenza e sulle bande giovanili di fine anni Settanta. Dopo il recente passaggio nelle sale, il film è ora disponibile in un’imperdibile edizione Steelbook Blu-ray con Paramount e Plaion Pictures.

SINOSSI – New York, 1979. Una tregua tra tutte le gang della città dà luogo ad una grande adunata in un parco del Bronx, organizzata da Cyrus, leader della più grande banda della città: i Riffs. Le bande invitate partecipano con nove membri che devono presentarsi disarmati. Scopo di tale riunione è convincere tutte le gang ad unirsi per combattere contro le forze dell’ordine ed impadronirsi della città. Nonostante la tregua e l’accordo di presentarsi disarmati, lo psicopatico Luther uccide Cyrus e accusa del gesto la delegazione dei Guerrieri. L’irruzione della polizia fa disperdere le bande e la notizia della morte di Cyrus si espande tramite la radio ufficiale delle gang, grazie alla voce della speaker Dolly Bomba. Le istruzioni sono semplici: trovare i Guerrieri, accusati di aver ucciso Cyrus, e consegnarli al nuovo leader dei Riffs. I Guerrieri devono dunque attraversare tutta la città ed affrontare le altre bande che stanno dando loro la caccia, per tornare vivi nel loro territorio, Coney Island.

Ispirato dall’omonimo romanzo scritto da Sol Yurick, ispirato a sua volta dall’Anabasi di Senofonte, tradotto dall’autore in un contesto di guerra tra bande giovanili rivali, I Guerrieri della Notte è un viaggio adrenalinico nella New York notturna spettrale e tormentosa. Tanti i pregi di questo film di culto del maestro Hill: dalla straordinaria fotografia bluastra all’eccellente gestione della tensione, passando per le interpretazioni dei protagonisti. A fare entrare il film nella leggenda è stata anche l’accoglienza controversa, con tanto di episodi di imitazione con tafferugli e risse, sulla scia di quanto successo anni prima con Arancia Meccanica. Da vedere e rivedere.

