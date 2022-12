I Jalisse “26 rifiuti a Sanremo? Ne abbiamo ancora”/ “Ecco perchè vogliamo l’Ariston”

I Jalisse, famoso duo di cantanti italiani, sono stati ospiti questa mattina del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. L’occasione è stata propizia per esibirsi e far ascoltare il loro ultimo singolo dal titolo: “Noi unica salvezza”. Alessandra Drusian, dopo l’esibizione, ha commentato: “Noi come umanità possiamo salvarci con l’essere generosi e questa cosa dovrebbe riempirci il cuore”. Fabio Ricci, il marito, ha aggiunto: “Abbiamo guardato un po’ con gli occhi del senzatetto, il gesto della moneta può risolvere una giornata”.

Concerto di capodanno 2023, cantanti e città/ Emma a Olbia, Gabbani a Palermo

Quindi Drusian ha ripreso la parola, ricordando l’esibizione a Viva Rai Due con Vespa: “Vespa stava facendo il suo dovere tenendoci l’ombrello. ‘Noi unica salvezza’ non è comunque l’unica canzone che non andrà a Sanremo”. Fabio Ricci ha spiegato a proposito di Sanremo: “Perchè è importante per noi tornare al Festival di Sanremo? Noi siamo nati lì, siamo andati all’Eurovision grazie a Sanremo, per noi è il grande festival della musica e ne approfittiamo di fare un in bocca al lupo a tutti cantanti e ad Amadeus che riesce sempre a dare vita ad un bel gruppo”.

Gigi D'Alessio, il dolce tributo a Pelé commuove il web/ "Adesso potrai..."

I JALISSE: “SANREMO NOSTRO PUNTO DI LANCIO”

“Sanremo – ha proseguito l’artista de I Jalisse – è stato il punto di lancio e per noi tornare sarebbe enorme. Comunque ne abbiamo ancora – ha aggiunto facendo capire che non si fermeranno al 26esimo rifiuto – al 30 scatta il bonus? Magari quello per la costanza”. Sulle feste: “Io sono un po’ il Grinch – ha ripreso la parola Alessandra Drusian – un po’ ti stancano, anche pensare a far da mangiare, cucinare… un’ansia le feste, io sono così”.

Il marito ha aggiunto: “Io sono d’accordo con tutto quello che ha detto lei”. In conclusione Fabio Ricci de I Jalisse ha spiegato cosa si aspetta dal 2023, anno che scatterà domani: “Speriamo di riportare i giovani ad ascoltare musica e speriamo di insegnare anche quei bei sentimenti che queste arti insegnano”.

Elio Cipri, morto papà Syria e discografico/ "Non è stato facile dirti addio ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA