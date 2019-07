I LEGNANESI, I COLOMBO…VIAGGIATORI/ Dal cortile al Brasile per un bimbo adottato

L’estate 2019 di Rete 4 continua nel segno della comicità de I Legnanesi. Mercoledì 24 luglio, in prima serata, Antonio Provasio (Teresa), Enrico Dalceri (Mabilia), Luigi Campisi (Giovanni) tornano in scena con lo spettacolo “I Colombo… viaggiatori” che porterà i tre attori della storica compagnia teatrale a compiere un viaggio intercontinentale per raggiungere il Brasile insieme al bambino che hanno adottato. Dopo aver trasmesso il primo spettacolo, Rete 4, grazie agli ascolti ottenuti, ha deciso di puntare ancora sulla comicità de I Legnanesi che stanno conquistando tutti, anche chi non li conosceva. “70 voglia di ridere… c’è!”, il terzo spettacolo trasmesso da Mediaset, ha infatti, incollato davanti ai teleschermi 933.000 spettatori pari a 5,7% di share confermando gli ascolti delle prime due commedie trasmesse. Lo spettacolo “Signori si nasce… e noi?”, ha portato a casa 1.050.000 spettatori per uno share del 5,9% mentre “La famiglia Colombo” ha fatto registrare una media di 829.000 spettatori e il 5,1% di share. I Colombo… viaggiatori, dunque, riusciranno a confermare il successo che I Legnanesi stanno ottenendo?

I COLOMBO…VIAGGIATORI, I LEGNANESI: LA TRAMA

Nonostante abbiano problemi economici, Teresa, Giovanni e Mabilia hanno adottato un bambino Brasiliano. Grazie all’aiuto economico ricevuto dalla famiglia Colombo, il ragazzo è cresciuto con una buona educazione ed istruzione. Desideroso di conoscere la sua famiglia adottiva, Paolo Roberto Josè Amarildo Santos Do Nascimiento detto Gegè decide di raggiungerli in Italia. La famiglia Colombo accoglie con gioia e affetto Gegè al punto che, quest’ultimo, invita Teresa, Giovanni e Mabilia in Brasile dopo avergli sveato un segreto che li lascia a bocca aperta. Quando tornano dal Brasile, la famiglia Colombo si ritrova su una nave da crociera dove Mabilia allieta gli ospiti in veste di “sgargiante soubrette” e Teresa e Giovanni trascorrono le giornate fra gran galà e mostre d’arte.

