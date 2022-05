I magnifici 7/ Su Rai 2 il film con Denzel Washington e Ethan Hawke

I magnifici 7 va in onda su Rai 2 a partire dalle 21,20 di oggi, 24 maggio. Si tratta del rifacimento del film omonimo del 1960, a sua volata remake del grande capolavoro di Kurosawa I sette Samurai. Il magnifici 7 è una produzione americana del 2016, il cui genere spazia tra il western e l’azione. Il film è diretto da Antoine Fuqua, mentre gli interpreti principali sono: Denzel Washington, Ethan Hawke, Chris Pratt, Vincent D’Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo, Lee Byung-hun e Haley Bennet. Le musiche del film sono state affidate al compositore James Horner, il quale purtroppo viene a mancare nel 2015, ma tuttavia il regista del film dichiara che la colonna sonora era stata terminata in gran segreto prima che il musicista morisse.

I magnifici 7, la trama del film: un magnate senza scrupoli

La vicenda de I magnifici 7 si svolge nel 1879 nello stato della California, in una piccola cittadina Rose Creek che rappresenta una grande fonte di reddito, in quanto, si trova in un grande bacino minerario. Di tale situazione ne approfitta un magnate senza scrupoli il quale ha deciso di appropriarsene con l’intenzione di lasciare agli abitanti solo tre settimane di tempo per poter decidere se accettare un misero risarcimento o farsi ammazzare. Intanto una giovane abitante del luogo, che è rimasta vedova a causa degli uomini del signorotto, lascia la cittadina spinta dal forte desiderio di trovare dei volontari che riescano, dietro lauto compenso, a difendere Rose Creek e i suoi abitanti. La fortuna vuole che trova un funzionario statale che ha il compito di rintracciare dei pericolosi criminali, ponendoli nelle condizioni di non nuocere più a nessuno. Quando l’uomo accetta la proposta riesce a convincere altri 6 uomini ad unirsi a lui in nome della nobile causa. Purtroppo non mancheranno i colpi di scena e momenti di tensione, sino allo scontro finale tra i due eserciti, che vede la vittoria degli uomini del funzionario di Stato, nonostante 3 di loro vengono uccisi.

