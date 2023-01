I mercenari 2/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone e Chuck Norris

I mercenari 2, film di Italia 1 diretto da Simon West

I mercenari 2 è uscito nelle sale nel 2012 e verrà messo in onda oggi, venerdì 27 gennaio, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Si tratta del secondo film del franchising de I mercenari, che vede nel cast alcuni dei nomi più noti del cinema d’azione di Hollywood.

Tra questi figurano Sylvester Stallone (non più regista dopo il primo film) e Dolph Lundgren quest’ultimo già visto sullo schermo insieme a Stallone nei film di Rocky Balboa, nel ruolo dell’avversario russo Ivan Drago, e poi ancora Bruce Willis, Chuck Norris, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, eccetera.

Si tratta di un film d’azione diretto da Simon West, al quale lo stesso Stallone ha contribuito alla sceneggiatura insieme a Richard Wenk. Oltre che ne I mercenari 2, il regista West aveva già lavorato con Jason Statham in altre pellicole quali Professione assassino e Joker – Wild card.

In onore del film I mercenari 2 , Chuck Norris è tornato a calcare un set cinematografico dopo una lunga sosta di sette anni, similmente ad Arnold Schwarzenegger che nel film ha vestito i panni di Trench Mauser. Per la realizzazione del film è stata necessaria la costruzione di un ponte (per diverse riprese) sul fiume Osan in Bulgaria, ponte che tuttora è agibile alle automobili dei passanti.

Del film I mercenari 2 è stato realizzato un videogioco omonimo da Ubisoft, la cui storia racconta fatti immediatamente antecedenti a quelli mostrati nel film, tanto da potersi considerare un prequel dello stesso. Il film è ricordato anche per la morte dello stuntman Kun Liu durante le riprese, che ha portato i genitori a denunciare la casa di produzione.

Sempre questa, poco dopo l’uscita nelle sale del lungometraggio, è stata multata dall’agenzia di protezione ambientale bulgara per aver manomesso l’habitat di una colonia di pipistrelli in letargo nella caverna di Devetashka durante alcune scene ivi girate, che ha portato involontariamente alla morte di buona parte della colonia disturbata e costretta ad abbandonare il loro rifugio naturale.

I mercenari 2, la trama del film

Al centro della trama de I mercenari 2, e quindi dei protagonisti, questa volta c’è una cassaforte perduta dopo un incidente aereo in Europa e da recuperare; all’impresa sono quindi chiamati Barney e i suoi uomini. Durante la missione le cose iniziano presto a mettersi male per la comitiva, tanto che la più giovane e recente recluta, Billy, viene uccisa da un gruppo organizzato di malintenzionati che punta a sua volta alla cassaforte riuscendo ad appropriarsene con l’inganno.

Dopo aver scoperto che nella cassaforte è contenuta la piantina di una vecchia miniera dell’Unione Sovietica, che nasconde una ingente scorta di plutonio pensata alla creazione di ordigni atomici, i protagonisti decidono di trovarla per fermare i piani dei loro antagonisti e vendicare l’uccisione del loro compagno. Nonostante siano privi della mappa, i protagonisti si immolano in una corsa contro il tempo ricca di scene d’azione e combattimenti scenografici, fino ad arrivare ai loro nemici e alla riserva di plutonio con nuovi aiutanti che si aggregano nel corso della trama in vista dello scontro finale.

