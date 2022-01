I MERCENARI 2/ Su Italia 1 il film con Stallone girato tra Romania e Cina

Il film “I mercenari 2” ha visto il budget aggirarsi attorno ai 100 milioni di dollari costruendo anche un ponte che sarà poi utilizzato dalla nazione. Alcune scene sono state girate in Romania, altre invece direttamente in Cina. Dopo l’uscita del film, Stallone non ha potuto partecipare al tour promozionale a causa della prematura morte del figlio. Nel cast troviamo anche Charisma Carpenter nel ruolo di Lacy, doppiata nella versione italiana da Domitilla D’Amico. Nata a Las Vegas il 23 luglio del 1970 non è parente diretta di John il regista noto per Halloweene e tanti altri film del terrore. La ragazza è conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Cordelia Chase nella serie tv Buffy L’ammazzavampiri e nel suo spin off seguente Angel. Al cinema ha debuttato nel 1995 lavorando a tre capitoli della saga Josh Kirby… Time Warrior. L’ultimo film sul grande schermo al quale ha collaborato è Girl in woods di Jeremy Benson. Nel nostro paese è stata doppiata anche da Francesca Fiorentini tra le altre.

I mercenari 2, film di Italia 1 diretto da Simon West

I mercenari 2 andrà in onda oggi, venerdì 7 gennaio, a partire dalle ore 21.22 nella prima serata di Italia 1. La pellicola girata con il nome The Expendables 2 stata diretta da Simon West. Si tratta di un film di genere avventura e azione, registrato in inglese e interamente negli Stati Uniti.

Il cast stellare che ha preso parte alla produzione è composto da volti noti in tutto il mondo Sylvester Stallone nei panni di Barney Ross, Jason Statham, l’attrice Jet Li, Dolph Lundgren, l’attore Jean-Claude Van Damme, il protagonista di Walker Texas Ranger, Chuck Norris, Bruce Willis, e l’ex Governatore della California Arnold Schwarzenegger. Il film fa parte di una serie di più capitoli, precisamente tre fino a oggi e un prossimo da girare.

I mercenari 2, la trama del film: salvare un ricco imprenditore cinese

Compito dei mercenari è quello di salvare un ricco imprenditore cinese, che portano in salvo insieme a Trench Mauser. L’uomo infatti era arrivato prima di loro ma si era lasciato catturare. Dopo una fuga tutt’altro che semplice, si salvano grazie al loro giovanissimo compagno Billy the Kid. A questo punto, dopo il no della Cina al loro sbarco, uno dei loro componenti insieme al prigioniero si paracaduta via dal gruppo. Ritornati alla base, durante i festeggiamenti, un ex amico di Barney, il giovane Church li informa di aver bisogno del loro aiuto per portare a termine una missione: recuperare da un aereo precipitato nel Sud Est una cassaforte.

Il gruppo, insieme ad un esperta della CIA, va alla ricerca dell’aereo caduto, e riesce a trovarlo con facilità, a questo punto, cercando di aprire la cassaforte ma all’uscita trovano un gruppo di soldati armati fino ai denti che hanno preso Billy come ostaggio. Scopo della banda è quello di scambiarlo con la refurtiva, ma al momento dello scambio, il loro capo uccide il giovani Billy con il coltello rubato a Barney. L’uomo così costringe Maggy a spiegare il vero motivo della missione e rintraccia così Church mandandolo al diavolo.

All’interno della cassaforte c’era la mappa per raggiungere una miniera all’interno della quale c’erano precisamente 5 tonnellate di Plutonio, da usare per costruire delle bombe atomiche che l’Unione Sovietica aveva nascosto. I militari secondo Maggy sono un gruppo di terroristi, la donna inoltre decide di rimanere col gruppo fino a che Billy non verrà vendicato. Atterrano poco lontano dalla miniera, in un vecchio accampamento usato dai Sovietici durante la Guerra Fredda, qui avranno modo di riposare tranquilli fino a quando non ci sarà nuovamente un attacco della banda Sang che utilizza armi pesanti impossibili da battere come un carrarmato. Poco dopo, Christmas arriva con i rinforzi ma i mercenari verranno salvati da una vecchia conoscenza di Barney: Booker, che ha un conto aperto con i Sang ma essendo un lupo solitario non vuole unirsi alla banda. Trovati gli aggressori, si nascondono in un villaggio vicino dove gli uomini sono schiavizzati per poter portare via il Plutonio, non appena arrivano a prendere anche le donne e i bambini come schiavi, il gruppo attacca. Durante la lotta, grazie alle armi a disposizione riescono a sterminare i nemici guidati da Vilain. Ad un certo punto però la banda rimane bloccata all’interno della miniera ma verrà salvata da Church sceso in campo personalmente e da Trench che vuole sdebitarsi dopo essere stato salvato in Nepal dal gruppo. Raggiungono così i Sang con due elicotteri da guerra e il gruppo riesce a sterminarli. Barney ha uno scontro diretto con Vilain e quando sembra essere alle strette riesce a eliminare il cattivo con un coltello. Anche Christmas si libera dell’avversario spingendolo contro le pale di un elicottero acceso. I mercenari tornano così al loro lavoro e bevono in memoria del loro amico Billy, inoltre, hanno mandato alla fidanzata soldi per crescere il loro figlio.

