I mercenari 3/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone e Harrison Ford

I mercenari 3 va in onda oggi, venerdì 3 febbraio, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Il film è stato distribuito da Universal Pictures e prodotto da Millennium Films, Nu Image Films. La regia è di Patrick Hughes che esordisce nel 2000 con alcuni cortometraggi. Tre anni dopo, Sylvester Stallone gli affida la regia de I mercenari 3. Il cast è ricco di celebrità: Sylvester Stallone, Harrison Ford, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger e Antonio Banderas. Sylvester Stallone è celebre per aver interpretato I falchi nella notte e Fuga per la vittoria. Diventa popolare a Hollywood con Rocky. L’attore ha scritto la sceneggiatura e l’ha presentata a un produttore chiedendo di esserne il protagonista. Per la realizzazione della pellicola sono stati spesi pochi soldi, ma il successo è enorme tanto da aggiudicarsi tre Premi Oscar. I Mercenari 3 è il sequel di altre due pellicole: I Mercenari: The Expendablese del 2010 per la regia di Sylvester Stallone e I Mercenari 2 del 2012 diretto da Simon West. In quest’occasione, Stallone offrì una parte marginale a Jackie Chan che rifiutò per impegni lavorativi. Terry Crews che nel film interpreta Hale Caesar, chiese a Sylvester Stallone di non cancellare il suo personaggio dalla sceneggiatura.

I mercenari 3, la trama del film

I mercenari 3 con il loro coraggio riescono a liberare dalle carceri Doc, un amico di Barney Ross per persuaderlo a far parte di una nuova missione. Il compito dei mercenari è localizzare una nave carica di bombe per uso militare con destinazione Somalia. Una volta arrivati sul posto, gli avventurieri hanno uno scontro con Conrad Stonebanks e rimangono immischiati in una sparatoria violenta e piena di ferocia. Conrad ha un conto in sospeso con Ross, difatti quest’ultimo in passato tradì l’ex amico per venderlo al governo. Nello scontro a farne le spese è Hale Ceaser che rimane ferito e i Mercenari sono costretti a rientrare in America. L’agente segreto Max Drummr, concede a Ross una seconda opportunità, gli affida l’incarico di mettersi sulle tracce di Stonebanks e catturarlo per sottoporlo a un processo che lo condannerà per tutti gli atroci crimini di guerra di cui è stato protagonista. Ross spaventato dall’idea che uno dei suoi uomini possa morire, avverte gli altri mercenari che continuerà da solo a dare la caccia a Stonebanks. Una volta a Las Vegas, Ross si fa aiutare dal suo amico Bonaparte a formare una nuova squadra di giovani reclute. La nuova squadra si compone di John Smilee e Trench Mausser, mentre Galgo viene eliminato perché avanti con l’età. Il nuovo gruppo parte per Bucarest, dove Stonebanks si è diretto per incontrare la mafia albanese e portare a termine un importante affare. Il fuggitivo con il sostegno di molti alleati riesce ad averla vinta su Ross, il quale per catturare il suo nemico è costretto a reinserire nella squadra Gargo e i componenti del suo vecchio team.

