I mercenari – The Expendables/ Video, su Rai Movie il film con Sylvester Stallone

I mercenari – The Expendables va in onda su Rai Movie oggi, martedì 11 febbraio alle ore 21:10. Una pellicola realizzata nel 2010 dalla casa cinematografica Millennium films in collaborazione con altre società del settore con la regia curata da Sylvester Stallone il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Dave Callaham. Il montaggio è stato realizzato da Paul Harb e Ken Blackwell, le musiche della colonna sonora sono state scritte da Brian Tyler e la scenografia porta la firma di Franco Giacomo Carbone. Nel cast sono presenti tantissimi attori piuttosto famosi tra i quali Ricordiamo lo stesso Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Eric Roberts, Randy Couture, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger.

I mercenari – The Expendables, la rama del film

Ecco la trama de I mercenari – The Expendables. Nei pressi dell’Africa Orientale e in particolar modo nella zona marina che costeggia la Somalia alcuni pirati prendono in ostaggio dei cittadini americani che si trovavano sul territorio per effettuare delle escursioni di natura turistica. L’obiettivo dei pirati somali è quello di ottenere è un forte compenso in cambio della loro scarcerazione. Si tratta di una situazione molto delicata in una zona particolarmente complessa da gestire anche per organizzazioni governative piuttosto potenti come nel caso della CIA dell’FBI. In particolare questa missione di salvataggio verrà affidata ad un gruppo di mercenari che lavorano nell’ombra e che soprattutto si occupano di questo genere di iniziative particolarmente pericolose anche per le più importanti organizzazioni governative del mondo. La missione viene portata brillantemente in porto grazie alle capacità di questi mercenari nel combattere sia con le armi che a mani nude. Non appena avranno consegnato i civili in ostaggio dei pirati avranno nuovamente a che fare con un agente della CIA il quale vorrebbe nuovamente il loro supporto offrendo una lauta ricompensa nel caso volessero accettare una complessa missione che li vedrebbe agire all’interno del Golfo del Messico di particolar modo per rovesciare un dittatore di un piccolo stato che in realtà è manovrato in maniera molto pericolosa da un ex agente della CIA stessa. Nello pecifico secondo le informazioni in possesso dell’ agente della CIA, il suo ex collega per questioni di natura emotiva ma anche per la sua estrema ricerca del massimo potere, sta organizzando un’azione criminale terroristica contro il governo degli Stati Uniti attraverso una serie di attentati che potrebbero costare numerose vite umane. I mercenari decideranno quindi di accettare questo genere di missione lanciandosi così in un’avventura molto complesso anche dal punto di vista logistico e sia per quanto riguarda l’enorme potenziale in possesso del dittatore del piccolo stato del Golfo del Messico e soprattutto dell’ex agente della CIA.

