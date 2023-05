I Migliori Anni 2023 – Estate/ Diretta 2a parte: ecco le Las Ketchup! E Patty Pravo..

Diretta I migliori anni 2023 – Estate: commento live puntata 27 maggio 2023

Subito un bel tuffo nel passato ai Migliori Anni 2023 – Estate. Ci sono i Dik Dik con L’isola di Wight e Sognando California. Per i brani estivi la top five vede solo canzoni straniere: Mungo Jerry con In the summertime, Haddaway con What is love, Enrique Iglesias con Bailando, Kaoma con Lambada. Al primo posto un gruppo che ha ottenuto una popolarità pazzesca grazie ad un pezzo che è stato ballato e cantato in tutto il mondo, almeno per un’estate: parliamo delle Las Ketchup, presenti in studio, con il brano Aserejé.

Alessia Tulipani, chi è la moglie del comico Dado/ I figli Alice e Lucas: "Lui l'abbiamo chiamato così per…"

Dalla musica straniera a quella italiana, è il momento di Patty Pravo con La bambola e poi con Pazza Idea. Piaccia o non piaccia il suo stile, parliamo di una vera e propria big della nostra musica. Sempre interessante vederla all’opera e riascoltarla. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I migliori anni 2023 – Estate: omaggio a Tina Turner

Rieccoci qui in diretta live per commentare l’ultima puntata dei Migliori Anni 2023 – Estate. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del programma, con Carlo Conti entusiasta più del solito: “Perché questa è una serata da non perdere, con tante sorprese e tanta musica”, assicura il conduttore toscano, che omaggia con puntuale delicatezza Tina Turner, recentemente scomparsa.

Perchè i Righeira si sono sciolti?/ Una lite, poi l'incompatibilità: "Non ci sopportavamo più"

Si vede anche Flora Canto sul palco: questa sera canterà e ballerà davvero? La co-conduttrice non ha dubbi, Carlo Conti invece si finge perplesso. Forse perché c’è tanta carne al fuoco e la scaletta è davvero ricchissima. Infatti si comincia con Johnson Righeira e Vamos Alla Playa; subito dopo i Dik Dik con l’Isola di Wight. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I migliori anni dell’estate: ultimo appuntamento

Questa sera, sabato 27 maggio 2023, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il sesto e ultimo appuntamento con “I Migliori Anni”, il varietà condotto da Carlo Conti si chiude con l’ultima puntata speciale “I Migliori Anni dell’Estate”, dedicata ai tormentoni estivi.

Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri/ Il flirt del passato

Dopo il grande successo della scorsa settimana (24.4% di share per 3.894.000 spettatori), anche questa serata vedrà protagonisti i grandi classici e le canzoni evergreen che hanno fatto ballare e innamorare più e più generazioni. Sarà un viaggio nella memoria, ricordando anche fatti, mode e oggetti che hanno accompagnato il nostro Paese negli ultimi 50 anni. Grandi protagoniste le classifiche delle “Canzoni dell’estate”, formate sul gradimento dei telespettatori. “Commentatori del tempo” saranno Dado e Gigi e Ross.

I migliori anni dell’estate, ospiti del 27 maggio

Tra gli ospiti della seconda puntata de “I Migliori Anni dell’Estate” ci sarà Mogol, autore dei testi di molte delle più belle canzoni italiane e di tantissimi successi musicali firmati insieme a Lucio Battisti. Il paroliere commenterà i brani della sua personale ed esclusiva “Hit Parade”. Sul palco anche Patty Pravo con le sue “Hit estive”, come “La bambola” e “Pensiero stupendo”. Per la serie di interviste della “My list” sarà ospite Pupo, al secolo Enrico Ghinazzi: l’artista canterà i suoi successi e parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Protagonista del “Juke Boxe” sarà Donatella Rettore, che incanterà il pubblico con i suoi brani mitici come “Kobra” e “Splendido splendente”. Infine Gianmarco Carroccia interpreterà alcuni successi nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

I migliori anni dell’estate, da Leroy Gomez a Las Ketchup

Nella seconda puntata de “I Migliori Anni dell’Estate” gli anni ’60 e ’70 saranno rappresentanti da Leroy Gomez, ex voce dei Santa Esmeralda, con la cover di “Don’t let me be misunderstood”; si ballerà con i Gibson Brothers con “Cuba”; sul palco anche i Dik Dik con “Sognando la California” e “L’isola di Wight”; Michele Pecora canterà “Era lei” mentre The Ritchie Family porterà “The best disco in town” e ‘American generation”. Gli anni ’80 vedranno sul palco Johnson Righeira con “Vamos a la playa” e “L’estate sta finendo”; The Twins con “Face to face” e “Heart to heart”. Spazio anche ai Matia Bazar con “Ti sento” e a Katrina con “Walking on Sunshine”. Ospite anche Samantha Fox con “Touch me (I want your body)”. Un tuffo nel 1999 poi con Miranda e “Vamos a la playa”, mentre gli anni Duemila saranno rappresentanti dalle Las Ketchup con “Aserejé”. Come sempre Flora Canto farà da tramite con il mondo “social”: l’hashtag ufficilae è #imigliorianni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA