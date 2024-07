I migliori formaggi al mondo, International Cheese Awards 2024/ Premiati 12 italiani: la classifica

E’ stata ufficialmente svelata la classifica dei migliori formaggi al mondo, evento che si è tenuto in occasione degli International Cheese Awards 2024, i premi appunti riservati alla categoria. Ovviamente non potevano mancare i prodotti italiani, presenti in ogni classifica quando si tratta di cibo, per un totale di 12 prelibatezze che sono state riconosciute fra le migliori al mondo.

Lo show, come ricorda Cook del Corriere della Sera, è andato in scena in Inghilterra, nazione che non è propriamente produttrice di formaggio ma dove il prodotto a base di latte è particolarmente apprezzo. Ma vediamo quali sono stati i migliori formaggi in assoluto, a cominciare da Stilton blu, formaggio inglese che è stato riconosciuto come il migliore al mondo fra i 5.000 presenti alla manifestazione. Si tratta di un formaggio con una pasta dura e a base di erbe, segnalato come un prodotto DOP dal 1996.

I MIGLIORI FORMAGGI AL MONDO: I PRODOTTI ITALIANI CON LA MEDAGLIA D’ORO

Per quanto riguarda invece i prodotti nostrani, il più premiato è stato il caseificio bergamasco Arrigoni Battista, che ottenuto ben 3 medaglie d’oro per il gorgonzola piccante e dolce e per il taleggio. Medaglia d’oro anche per il Parmigiano Reggiano Dop invecchiato 24 mesi di Giovanni Ferrari, ma anche per il Reggiano di 12 mesi di Futura Foods. Medagliato con l’oro anche il Grana Padano di Bradburys Cheese, mentre il Caseificio il Fiorino, noto produttore di pecorini di Grosseto, ha ottenuto la medaglia più importante per il Cacio di Afrodite, nonché l’argento per il Cardo di Pecora e l’oro per la Morbidosa di Pecora. Bene anche il gorgonzola dolce gran riserva di Igor, che ha ottenuto la medaglia d’oro, nonché il Cacio al Vinsanto Toscano del Caseificio dei Barci, anch’esso premiato con l’oro.

I MIGLIORI FORMAGGI AL MONDO: LE PRELIBATEZZE DELLA NOSTRA PENISOLA

I formaggi che hanno ottenuto questi grandi riconoscimenti agli International Cheese Awards 2024 non fanno altro che confermare quale sia la qualità sopraffina dei nostri prodotti e in generale del settore lattiero caseario italiano, una delle nostre più grandi eccellenze tenendo conto che in ogni regione vi sono diverse varietà, tutte esageratamente gustose, come ad esempio i sopracitati parmigiano reggiano e grana padano, ma anche il gorgonzola, il taleggio, i vari pecorini, o i formaggi della Valtellina come il Bitto, quelli della Valle d’Aosta come la Fontina, le mozzarelle campane e pugliesi e via discorrendo: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Questi riconoscimenti internazionali non fanno altro che aumentare il valore e il prestigio dei nostri prodotti, già comunque riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Di recente, seconda TasteAtlas, il formaggio italiano era stato riconosciuto come il migliore in assoluto, davanti a quello francese anche se i transalpini sono più bravi a vendere i propri prodotti e quindi ad ottenere un maggior profitto: ma nel breve periodo, siamo certi, li supereremo anche in quel campo.











