I Nico Vs Stefano, chi sarà eliminato?/ Ultimo scontro per uno di loro… (Amici 19)

I NICO E STEFANO FARINETTI ALLO SCONTRO AD AMICI 19

E alla fine sono proprio I Nico e Stefano Farinetti ad essere rimasti in bilico ad Amici 19. Il pomeridiano del programma si è chiuso venerdì pomeriggio proprio con questa importante rivelazione e tutto per via dell’inizio degli esami di sbarramento. Chi ha seguito il daytime sa bene che entro oggi pomeriggio i ragazzi da 18 passeranno a 16 e la prima eliminazione c’è già stata in settimana quando a dover lasciare la scuola è stato Alioscia. A quel punto proprio Nicolò si è tirato subito due conti capendo che dopo la promozione di Michelangelo lo scontro finale sarebbe stato con Stefano Farinetti. I due si giocheranno l’ultimo banco disponibile nella scuola di Amici 19 e lo faranno proprio oggi pomeriggio nel pomeridiano in onda su Canale5. Da una parte ci sarà Stefano, il cantante solitario, dall’altro, invece, ci saranno I Nico, l’unica band presente in questo scorcio di edizione.

STEFANO FARINETTI RIMANE NELLA SCUOLA DI AMICI 19?

Prima dei saluti natalizi e delle vacanze che rimanderanno la scuola e i pomeridiani del sabato al 7 gennaio, i ragazzi dovranno cercare di conquistare di nuovo la maglia nera del canto e lasciarsi alle spalle quella rossa e il punto interrogativo che hanno portato sul petto questa settimana da quando Rudy Zerbi ha detto loro che rischiavano il banco per via di questa doppia eliminazione. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News sembra proprio che lo scontro tra I Nico e Stefano Farinetti aprirà la puntata di oggi di Amici 19. Dopo l’ingresso di Emma Marrone, pronta a presentare il suo libro, i ragazzi di Amici 19 andranno allo scontro finale e dopo le loro esibizioni i professori usciranno per decidere optando poi, all’unanimità, per l’eliminazione della band. Non c’è spazio per i ragazzi in gruppo ad Amici 19? Forse no se non sei imponente come Stash e i The Kolors. Solo nel 2020 scopriremo se un’altra band tornerà ad occupare il banco di Amici 19.

