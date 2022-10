I nonni di Giaele De Donà frequentatori di spiagge nudiste?/ Al GF Vip, confessione…

Giaele De Donà e la confessione sui nonni

Giaele De Donà è riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 2022 con le sue confessioni. La modella e influencer 23enne, dopo aver parlato del suo matrimonio libero con il marito Brad, nelle scorse ore, si è anche sbottonata sulla propria famiglia d’origine. In particolare, Giaele ha parlato dei nonni. Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, Signorini ha mostrato a Giaele un video con i pareri di amici e parenti sul suo matrimonio. Di fronte all’immagine e alle parole dei nonni, Giaele non ha nascosto la propria amarezza.

Ginevra Lamborghini contro Giaele: "Io ragazza ricca? Non ho la metà di quello che ha lei"/ "Non la invidio…"

“So che è sposata ed è felice con suo marito – ha affermato il nonno -. Guardo la televisione, sento quello che racconta e penso: ma è vero? Se devo essere sincero, non me lo aspettavo. Non avrei mai pensato una cosa del genere, sta interpretando un film? Conoscendola, ci sono rimasto malissimo”.

La rivelazione di Giaele De Donà

Le parole del nonno hanno scatenato la reazione di Giaele De Donà che non ha trattenuto le lacrime. “Non avevo detto nulla perché i miei nonni la pensano diversamente e non volevo ferirli. Io ho una situazione molto particolare con mia mamma, che ad oggi sta male ed è in sedia a rotelle, e con mio marito stiamo cercando di darle una mano. Oggi non mi metto limiti, vivo al massimo perché un domani potrebbe accadermi quello che è accaduto a mia mamma che alla mia età si è trovata in sedia a rotelle. Vivo per me e vivo anche per lei, senza freni”.

Bradford Beck "molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Giaele De Donà"/ Il comunicato

Nelle scorse ore, commentando l’accaduto con Alberto, Elenoire e Sara, Giaele ha ammesso di essere rimasta delusa dall’opinione del nonno che, stando alle sue parole, frequenterebbe le spiagge nudiste, ma sarà vero?

Giaele che confessa che i suoi nonni vanno nelle spiaggia nudiste ☠️#gfvip — chiacchiere e commari (@rori9808) September 30, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA