I Palermitani Claudio Casisa e Annandrea Vitrano/ Dolcezza e ironia (Pechino Express)

I Palermitani, ovvero Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, hanno superato indenni la seconda puntata di “Pechino Express”, cominciata con una prova al Morning Market, nella quale i concorrenti dovevano individuare sui banchi del mercato otto cartelli di divieto (tre veri e cinque falsi) contenuti in una busta e ritornare da Costantino per dirgli se, secondo quanto raccolto per strada, fossero reali o fake. Claudio, ironizzando, paragona il mercato a Ballarò tra un respiro affannato e l’altro. I due, mantenendo il loro tradizionale fare scherzoso, cercano di paragonare i divieti della Thailandia a quelli di Palermo. Sono bravi e fortunati, perché non solo concludono la prova in breve tempo, ma trovano anche un passaggio, con Claudio che si trova a fare tutto il viaggio seduto su un sacco di ghiaccio. Arrivano a Chaiya, la terra delle uova salate, dove devono produrle, ma fanno cadere il sale sul pavimento. Nulla di grave, anche se poco dopo nasce tensione con le Figlie d’Arte Asia Argento e Vera Gemma, che tentano di superarli. Arrivano al tempio dopo aver recuperato le dieci banane richieste da Costantino, ma non riescono a essere tra i primi tre. Annandrea si commuove quando la famiglia che decide di ospitarli offre loro una cena oltre a un posto in cui dormire.

I PALERMITANI CLAUDIO CASISA E ANNANDREA VITRANO: DOLCEZZA E IRONIA Q.B.

I Palermitani Claudio Casisa e Annandrea Vitrano riprendono a viaggiare l’indomani e trovano quasi subito un nuovo passaggio da parte di un automobilista locale. Superano, da siciliani provetti, in scioltezza la prova dei cinquanta pesci proposta dallo chef Bruno Barbieri e provano a sorpassare i Wedding Planners, fino a quel momento lanciatissimi per la vittoria di puntata. Tuttavia, come si suol dire, fra i due litiganti il terzo gode e sono ancora i Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi a piazzare l’acuto finale. Claudio e Annandrea fanno della loro gentilezza, simpatia e semplicità il punto di forza principale: si spiega anche così la semplicità con la quale riescono a superare le prove e a guadagnarsi il favore degli abitanti thailandesi. Effettivamente, la dolcezza dei Palermitani Claudio Casisa e Annandrea Vitrano è il dettaglio che li distingue maggiormente da tutti gli altri concorrenti del programma e questa potrebbe rivelarsi una preziosa arma a loro disposizione per il prosieguo dell’adventure game targato Rai Due.





