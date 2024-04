I pasticcieri, Pechino express 2024/ Damiano Carrara nel mirino del web dopo lo sgarro ai Caressa

Pronti a tutto pur di vincere, i Pasticcieri hanno fatto fuori una delle coppie più temibili di Pechino Express 2024

I fratelli Carrara, vale a dire I Pasticcieri di Pechino Express 2024, hanno eliminato i Caressa nella scorsa puntata, togliendo di mezzo una coppia rivale. E’ successo di tutto e abbiamo visto di tutto: pure Damiano Carrara e Fabio Caressa “giocare” insieme per il tradizionale scambio di coppie nella prima metà della tappa. Sembrava che i due avessero legato, dandosi manforte a vicenda nei momenti difficili. Poi il colpo di scena che in fin dei conti colpo di scena non era.

Massimiliano Carrara chiude la tappa al primo posto assieme al fratello Massimiliano è costretto a scegliere chi eliminare tra i Caressa e le Amiche decide di mettere fuori dai giochi padre e figlia. “Mi dispiace, ma questa è una gara e loro sono i più forti”, dice apertamente Massimiliano Carrara. Perlomeno il celebre pasticciere è sincero, ma la sua presa di posizione non è piaciuta a buona parte del pubblico di Pechino Express 2024.

I Pasticcieri si preparano alla settima tappa di Pechino Express 2024, ma con quale spirito?

Il giornalista sportivo non sarà stato il più agile dei concorrenti, ma in effetti assieme alla figlia Eleonora ha sempre dimostrato di essere una delle coppie più temibili. I Pasticcieri li hanno eliminati a tradimento, giocando di strategia. Come non comprenderli? D’altronde fin dall’inizio di Pechino Express 2024, i due fratelli hanno fatto capire di essere disposti a tutti pur di vincere questa battaglia.

Se avessero potuto, siamo convinti che avrebbero eliminato anche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che hanno dimostrato di essere due concorrenti insidiose. La decisione di Massimiliano Carrara, dunque, non sorprende più di tanto. E poco gli è importato se alla fine Fabio Caressa ha negato il saluto. I Pasticcieri così continuano la loro corsa verso la vittoria, ma con quale spirito?

