I pasticcieri, Pechino Express 2024/ L’ossessione di Damiano Carrara e Massimiliano “Dobbiamo arrivare primi”

Damiano Carrara e Massimiliano, vale a dire i Pasticcieri di Pechino Express 2024, proseguono il loro percorso nel reality itinerante di Sky tra alti e bassi. Dal punto di vista della gara, la coppia è forse la più competitiva: i due fratelli appaiono ossessionati dal traguardo e ogni tappa è una battaglia da vincere. Un atteggiamento che di certo non ha giovato in termini di gradimento. I Pasticcieri, infatti, non sembrano essere i più apprezzati dal pubblico di Pechino Express 2024.

E sui social, tra un commento e l’altro, si scorge anche qualche giudizio spietato di utenti che non ne possono proprio più della coppia. Effettivamente, Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano non stanno facendo il massimo per farsi apprezzare. Anzi, potremmo dire che la caccia ossessiva del successo sta attirando parecchie antipatie nei confronti della coppia.

I Pasticceri si raccontano a Pechino Express 2024 in vista della sesta tappa

E’ vero che nella scorsa puntata i Pasticcieri di Pechino Express 2024 hanno mostrato un po’ più apertura e un po’ più umanità, raccontando alcuni aneddoti del passato. Ma è altrettanto vero che ogni ricordo è diventato un auto-elogio. “Facevo il metalmeccanico, ma ho mollato tutto per andare in America senza mai guardarmi indietro. Ho avuto l’intuizione quando mi sono reso conto che negli States non ci fossero i dolci e allora ho cominciato a farli io, aprendo la mia attività”, ha ricordato ad esempio Damiano Carrara, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato al successo.

Tra un aneddoto e l’altro, i due fratelli hanno messo il turbo, ricordando a loro stessi e agli avversari che “siamo qui per vincere, non per fare amicizia”. Una determinazione che ha portato i Pasticcieri alla conquista dell’immunità, con la sesta tappa in vista ed un solo obiettivo da perseguire: “Dobbiamo arrivare primi”. Insomma, nessuna novità…











