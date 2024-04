I Pasticcieri, Pechino express 2024/ Regna il nervosismo tra Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano

I Pasticcieri avanzano a Pechino Express 2024, ma non manca il nervosismo tra Damiano e suo fratello Massimiliano

I Pasticcieri si sono finalmente accorti che Pechino Express 2024 non è una semplice passeggiata nel bosco, ma una competizione vera e propria con altre coppie che possono insidiarli nell’inseguimento della vittoria. Non è un caso che, nella scorsa puntata, siano arrivati i primi segnali di nervosismo tra Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano, mentre le Amiche dimostravano di essere una coppia altrettanto pericolosa temibile. “Questa è una gara e noi vogliamo vincerla”, hanno detto e ripetuto Damiano Carrara e suo fratello per settimane. Una coppia che quasi si è estraniata dal gioco e dal rapporto con le altre squadre, focalizzandosi solo sulle azioni per arrivare al traguardo.

E tutto sommato ci può stare, anche se l’eccesso di agonismo nel corso della settima puntata ha scaturito qualche scintilla tra Massimiliano e Damiano. “Stai zitto!”, lo ha rimproverato Damiano durante le prove. Nervosismo alto, ma nessun segnale di cedimento per i Pasticcieri, che la settimana precedente avevano deciso di eliminare i Caressa.

Damiano Carrara e Massimiliano, scambio accesso e tanta fretta tra i fratelli Pasticcieri

“Diciamo che l’ho fatto ragionare”, ha precisato Massimiliano Carrara, riprendendo l’argomento legato all’eliminazione dei Caressa, un tema sempre caldo che ha indispettito il pubblico di Pechino Expresss 2024. Anche Antonella Fiordelisi è tornata su questo colpo basso dei Pasticcieri, prendendosela con Massimiliano quando ha tentato di giustificare il fratello. “Ma cosa dice questo?! Le decisioni le prende sempre Damiano!”. Come dicevamo, per quasi tutta tapppa, ha prevalso un po’ di nervosismo all’interno della coppia dei Pasticcieri.

Damiano Carrara per quasi tutto il tempo ha punzecchiato velenosamente il fratello Massiliamo, invitandolo a stare in silenzio e a non fornrie informazioni rivelanti agli altri concorrenti. Perché per Damiano ogni dettaglio può fare la differenza per vincere e non guarda in faccia nessuno per perseguire il suo obiettivo. “Ti vuoi muovere?! Sono qui che ti aspetto da mezz’ora, non so, cosa devo fare?”, ha ripreso il fratello. Tanto nervosismo e persino troppo agonismo, per Damiano Carrara dei Pasticcieri.











