Concorrenti Pechino Express 2025, c’è Edoardo Tavassi? “Superato il provino”: l’indiscrezione

Mancano ancora diversi mesi prima dell’inizio di Pechino Express 2025 ma già si rincorrono le voci sui possibili concorrenti. E l’ultima in ordine di tempo di tempo a lanciare un’indiscrezione è Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, infatti, sarebbe pronto a partire per l’adventure game di Sky Uno condotto da Costantino Della Gherardesca anche un ex volto del Grande Fratello molto apprezzato, di chi si tratta? Di Edoardo Tavassi.

Nel dettaglio, infatti, Deianira Marzano ha rivelato che Edoardo Tavassi ha superato il provino per Pechino Express 2025, lui e la sua partner sono piaciuti molto ma non c’è ancora la certezza che verranno preso. Con chi sarà in coppia a Pechino Express 2025 Edoardo Tavassi? Non con la sorella Guendalina e nemmeno con la fidanzata Micol Incorvaia. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello 2022 e da allora non si sono più lasciati. Lei all’epoca decise di partecipare per chiarirsi con l’ex fidanzato Edoardo Donnamaria in quel momento impegnato con un’altra concorrente del reality, Antonella Fiordelisi.

Edoardo Tavassi tra i concorrenti di Pechino Express 2025 in coppia con Federica Zacchia?

A Pechino Express 2025 secondo gli ultimi rumor potrebbe partecipare come concorrente Edoardo Tavassi in coppia con Federica Zacchia. Federica Zacchia è una delle migliori amiche di Edoardo Tavassi. Quest’ultimo sui suoi social condivide i video delle disavventure dell’amica usando un tono della voce “drammatico” che scimmiotta ironicamente quello degli inviati di “Chi l’ha visto”.

Una modalità che è diventata una cifra distintiva del racconto della loro amicizia.

Inizia a prendere forma il cast della nuova edizione di Pechino Express tra indiscrezioni e rumor, dovrebbero partecipare anche gli ex concorrenti del Grande Fratello Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, l’ex volto di Beautiful Ronn Moss, gli ex allievi di Amici Aka7even e LDA, il comico Frank Matano Matteo Martinez e l’ex star del reality “Calciatori – Il sogno” Francesco Gullo. Sarebbe pronto a partire in coppia con il figlio anche il conduttore di UnoMattina Estate Alessandro Greco.