Tra i rumors sulla prossima edizione di Pechino Express 2025 ce n’è uno che riguarda il cast e il possibile coinvolgimento di Edoardo Tavassi, ex naugrafo dell’Isola dei famosi, nonché fratello di Guendalina Tavassi. A suggerire il suo nome al pubblico è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui Edoardo avrebbe già effettuato un provino con gli autori del programma. Lui, d’altra parte, ha più volte ammesso di essere un fan di Pechino Express e non ci penserebbe due volte a mettersi lo zaino in spalla per partire all’avventura. Secondo la Marzano, l’audizione si sarebbe svolta con la migliore amica Federica Zacchia e non con la sorella Guendalina o con la fidanzata Micol Incorvaia.

Concorrenti Pechino Express 2025, spunta Edoardo Tavassi tra coppie/ Non ci sono Guendalina e Micol Incorvaia

Poche ore dopo la diffusione dell’indiscrezione dell’esperta, tuttavia, è stato lo stesso Edoardo Tavassi a frenare sulla vicenda, smentendo il colloquio con gli autori del programma. “No ragazzi, non me l’hanno fatto fare il provino per Pechino Express”, ha detto in una una live twitch.

Pechino Express 2025 concorrenti: nel cast ex Grande Fratello e Amici, attori soap?/ Ipotesi Beatrice Luzzi

Edoardo Tavassi gela i suoi fan: “Io a Pechino Express 2025? Non c’è stato alcun provino”

Edoardo Tavassi è stato categorico sulla sua possibile partecipazione al programma, dicendo che non ha svolto alcun provino e che le voci non sono da considerare veritiere. “Non l’ho fatto proprio il provino perché non me l’hanno fatto fare, quindi non date retta”, ha confermato in una live Twitch. Insomma, stando alle parole dell’naufrago, pare non ci sia stato alcun avvicinamento con Pechino Express, anche se molti sostengono che la sua sia stata solo una smentita strategica.

Damiano Carrara: “Le parole pesano, la famiglia ha sofferto”/ Sfogo dopo la vittoria a Pechino Express 2024

Sarà davvero così? O realmente il fratello di Guendalina non è stato considerato per il cast? La nuova edizione del programma è lontana, ma da qui alle prossime settimane sono attesi sviluppi. Chissà cosa accadrà…