I PIONIERI/ Una commedia nostalgica e tenera

Dopo essere stato presentato fuori concorso al quarantesimo Torino Film Festival (2022), I pionieri di Luca Scivoletto è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane con Fandango e ora è disponibile in Dvd ed. Fandango e On Demand. Un grande racconto di formazione riflessivo e leggero che accende i riflettori su un’età complessa come la preadolescenza.

SINOSSI – Sicilia, estate del 1990. Enrico ha dodici anni e tutti i problemi dei ragazzini della sua età. Ma a tormentarlo non sono gli ormoni impazziti o un amore non corrisposto. Il suo problema più grande si chiama Partito Comunista Italiano. Il partito di suo padre, dirigente locale e probabile futuro segretario regionale e di sua madre, delegata all’educazione ortodossa dei figli: niente religione, niente Reebook, niente Rambo, niente Nintendo. In pratica: niente vita sociale. A parte Renato, l’unico amico di Enrico, anche lui figlio di comunisti (il padre morto per la troppa passione politica e la madre viva ma non meno appassionata) che a dodici anni si veste e parla come un funzionario di sessanta. Lui al comunismo ci crede davvero. Enrico invece vorrebbe solo essere come gli altri. Ed escogita un piano…

I pionieri è una commedia nostalgica e tenera sull’amicizia e le utopie, in cui i piccoli sono molto meglio dei grandi, che nella visione di Scivoletto non fanno esattamente un figurone. Interessante il mondo in cui viene tratteggiato il mondo dei bambini, continuamente sospeso tra realtà e immaginazione. Alla seconda regia dopo il documentario Con quella faccia da straniera del 2013, Scivoletto si conferma un abile narratore e riesce a valorizzare una storia semplice ma ricca di valori.

