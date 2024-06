I predoni, Italia 1/ Trama e cast dell’action thriller con Bruce Willis, in onda oggi 27 giugno 2024

Il cast del film I predoni, diretto da Steven C. Miller

Giovedì 27 giugno, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller del 2016 dal titolo I predoni.

La pellicola è diretta dal regista statunitense Steven C. Miller, film maker di numerosi progetti cinematografici ad alta adrenalina, come Silent Night (2012), First Kill (2017) e Live! Corsa contro il tempo (2019).

I protagonisti del film “I predoni” sono interpretati da: Christopher Meloni, noto al pubblico per il personaggio del detective Elliot Stabler nelle serie tv Law & Order – Unità vittime speciali e Law & Order: Organized Crime; Bruce Willis, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo del poliziotto John McClane nella serie cinematografica Die Hard; infine Dave Bautista, attore ed ex wrestler, recentemente apparso nella saga campione di incassi Guardiani della Galassia.

La trama del film I predoni: gli autori delle rapine sono legati alla proprietà della banca

I Predoni racconta le vicende legate ad un sanguinoso colpo messo in atto da una banda di criminali senza scrupoli e armati fino ai denti, riuscita a derubare un importante istituto bancario di circa 3 miliardi di dollari, uccidendo e ferendo moltissimi dei presenti.

Per riuscire a risolvere questo caso e catturare questi brutali fuorilegge viene chiamato uno dei migliori professionisti della zona, l’agente dell’FBI Jonathan Montgomery (Christopher Meloni).

Al suo fianco il collega Stockwell (Dave Bautista) e il giovanissimo Wells (Adrian Grenier).

I tre iniziano immediatamente le indagini e i loro sospetti li conducono sulle tracce del proprietario dell’istituto, il facoltoso magnate Jeffery Hubert (Bruce Willis).

Man mano che gli agenti speciali proseguono con le loro ricerche, scoprono una rete sempre più fitta di corruzione e traffici illegali, mentre un altro colpo viene portato a segno in una delle banche che appartengono sempre a Hubert.

I dubbi dei tre agenti diventano quindi una certezza: l’uomo è una pedina nelle mani di uomini potenti, pronti a tutto per portare a termine i loro piani segreti.

Riuscire a risolvere questo caso sarà molto più difficile di quanto avrebbero mai immaginato e costringerà i protagonisti a dover superare in più di un’occasione il sottile confine tra bene e male.

