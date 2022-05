I predoni/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis e Dave Bautista

I predoni, film di Italia 1 diretto da Steven C. Miller

I predoni sarà trasmesso oggi, 27 maggio, a partire dalle ore 21:20, dunque in prima serata, su Italia 1. Si tratta di una pellicola che ha esordito nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2016 e che appartiene ai generi azione e thriller.

Il regista di questo film risulta essere Steven C. Miller mentre la sceneggiatura è stata scritta da Michael Cody e Chris Siverston. All’interno del cast del film ci sono attori molto famosi come Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Lydia Hull, Texas Battle e Jonathan Schaech. Le musiche di questo film sono state realizzate da Ryan Dodson mentre la fotografia è stata curata da Brandon Cox.

I predoni, la trama del film

Leggiamo la trama de I predoni. Nella città di Cincinnati, una delle banche più importanti viene colpita da una feroce rapina. A eseguire questo colpo ci ha pensato un manipolo di uomini ben addestrati che ha eseguito tutte le operazioni in modo preciso e completo. Per questa ragione, tutti i sospetti della polizia ricadono su un uomo, il proprietario della banca Jeffrey Hubert. Il detective Montgomery viene incaricato del caso e cerca di scoprire la verità sulla rapina in banca.

Questo detective non si fida delle apparenze ma vuole indagare a fondo per scoprire cosa sia successo davvero il giorno della rapina. Proprio mentre sembra che la situazione si stia risolvendo, ecco che la squadra di uomini armati inizia a fare altri colpi in altre banche della città. A questo punto, il detective Montgomery dovrà rivedere i suoi piani e sfidare in prima persona questo drappello di uomini se non vuole che la sua città sprofondi nel caos e nel panico più totale. Grazie alla sua forza e al suo coraggio, il poliziotto potrà finalmente svelare la verità e scoprire chi si cela dietro le rapine in banca.

Il video del trailer de I predoni













