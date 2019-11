I ragazzi dello Zecchino d’Oro, film Rai 1/ Storia Coro dell’Antoniano, Mariele Ventre e Mago Zurlì

IL CAST DEL FILM DEDICATO A I RAGAZZI DELLO ZECCHINO D’ORO

Il film I ragazzi dello Zecchino d’Oro andrà in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, domenica 3 novembre 2019, dalle 21:25 circa in poi. La regia è di Ambrogio Lo Giudice e la produzione è ad opera di Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica. Nel cast troviamo alcuni giovani volti noti del piccolo schermo, come Matilda De Angelis, che vedremo nei panni di Mariele Ventre. Al suo fianco Antonio Gerardi nei panni di Vincenzo e Valentina Cervi in quelli di Silvana, oltre a Ruben Santiago Vecchi (Mimmo), Maya Sansa (Ernestina); Simone Gandolfo (Cino Tortorella), Guido Roncalli (Padre Berardo), Olga Rui Marchiò (Caterina), Gregorio Mondello (Gaetano), Gabriel Lo Giudice (Sandro), Saul Nanni (Sebastiano), Eros Galbiati (Benassi), Bob Messini (Padre Ernesto), Luciano Scarpa (Rocco), Eraldo Turra (Direttore), Carlotta Miti (Madre di Gaetano) e Stefano Pesce (Commendatore Venturi).

I RAGAZZI DELLO ZECCHINO D’ORO: LA TRAMA DEL FILM

La trama de I ragazzi dello Zecchino d’Oro racconta la storia della famosa kermesse dedicata ai bambini e alla musica, ma anche quella di un bambino della Sicilia, Mimmo, immigrato con i genitori nella Bologna degli anni Sessanta. Nonostante la sua giovanissima età, il bambino ama stare in strada con il fratello Sebastiano e detesta la scuola. L’unica sua passione è il canto, grazie a quell’orecchio musicale fuori dal comune che spingerà la madre Ernestina ad iscriverlo ad un concorso canoro. La sua speranza è che la musica, così come le ha suggerito uno degli insegnanti del bambino, possa salvarlo e regalargli un futuro diverso da quello che gli si prospetta davanti. Sarà anche la storia di Mariele Ventre, la maestra di musica che creerà il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, una realtà musicale destinata a farsi strada negli anni in un’Italia sempre più in crescita e che ancora oggi porta il suo nome. Non sarà però l’unico simbolo della competizione canora, dato che fin dalla prima edizione, lo spettacolo dedicato ai più piccoli verrà guidato dal Mago Zurlì, ovvero il presentatore Cino Tortorella, colui che inventerà lo Zecchino d’Oro. Al centro della scena anche Bologna, la città che regalerà i natali alla sfida al microfono e scenario che permetterà l’incontro fra Tortorella e una donna che frequentava la parrocchia, Mariele. Nasceranno così brani immortali come Il valzer del moscerino, cantato anche da una giovanissima Cristina d’Avena, la futura voce che darà vita a tante sigle dei cartoni animati. Ma anche Il pulcino ballerino, Quarantaquattro gatti, Il Cuoco pasticcione, Il topo con gli occhiali e molti altri ancora.

