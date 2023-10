I Rammstein, concerto in Italia il 21 luglio 2024/ Info e biglietti: priorità al fan club della band

Rammstein, concerto a Reggio Emilia il 21 luglio 2024: fan in delirio

Arriva una notizia bomba per i fan dell’heavy metal e di un gruppo in particolare: i Rammstein. La band tedesca ha annunciato – come riporta Optimagazine – un concerto in Italia previsto per il prossimo 2024. La notizia è arrivata nella giornata di ieri tramite un messaggio pubblicato sui social e particolare attenzione e hype sono state destate dall’unica data comunicata ai fan – arrivata quest’oggi – ovvero il prossimo 21 luglio 2024.

I Rammstein sono dunque pronti a toccare il suolo italiano portando nuovamente il loro sound infuocato in un concerto dal vivo. Come anticipato, la data comunicata quest’oggi tramite i social – dopo l’annuncio del giorno precedente – è fissata al 21 luglio 2024: un concerto che, seppur lontano nel tempo, ha già mandato in visibilio migliaia di fan pronti ad andare a caccia dei biglietti disponibili appena verrà messa a disposizione la vendita autorizzata. Lo spettacolo dei Rammstein in italia avrà luogo presso l’RFC Arena di Reggio Emilia, anche nota come ex Arena Campovolo Music.

Rammstein, ecco quando saranno disponibili i biglietti del concerto in Italia del 21 luglio 2024

Il prossimo concerto dei Rammstein in Italia – previsto il prossimo 21 luglio 2024 all’RFC Arena di Reggio Emilia – ha già attirato l’attenzione di migliaia di fan in ottica biglietti. I ticket per l’evento non sono ancora stati messi in vendita dato che la data è stata annunciata solo oggi. La disponibilità arriverà a partire dalle ore 11:00 del 16 ottobre ma – come sottolinea Optimagazine – unicamente per gli iscritti al fan club ufficiale della band, ovvero il LIFAD.

Per tutti coloro che non sono iscritti al LIFAD, i biglietti del concerto dei Rammstein in Italia – in scena il prossimo 21 luglio 2024 a Reggio Emilia – saranno disponibili a partire dal giorno successivo: il 18 luglio e sempre alle ore 11:00. E’ lecito credere che la calca in rete sarà corposa e si consiglia di prenotarsi sul portale dedicato alla vendita quanto prima al fine di guadagnare una priorità rispetto all’acquisto. Visto il gran numero di fan italiani dei Rammstein, i biglietti del prossimo concerto potrebbero esaurirsi in poco tempo.











