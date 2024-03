I ROMAGNOLI ELIMINATI DA PECHINO EXPRESS 2024/ Errori fatali per Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

I Romagnoli sono stati eliminati nella seconda puntata di Pechino express 2024. Un addio a sorpresa quello di Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, che all’esordio erano stati i vincitori. Alcuni errori però li hanno portati a terminare la tappa ultimi a libro rosso. A rischiare insieme a loro sono state le Amiche. I Caressa, arrivati primi, tuttavia, hanno scelto di mandare fuori dal programma proprio il comico e la moglie.

“Abbiamo deciso di rispettare la classifica finale e i Romagnoli sono arrivati ultimi. In più ci avevano dato una penalità”, hanno spiegato Fabio ed Eleonora Caressa. Successivamente il conduttore Costantino della Gherardesca ha mostrato il contenuto della busta nera, rivelando che la tappa era eliminatoria. È così che il pubblico è stato costretto a salutare una delle coppie più promettenti e simpatiche di questa edizione. “Caressa sarà odiato da tutta la Romagna, lui ancora non lo sa!”, ha ironicamente commentato Paolo Cevoli dopo l’esito.

I Romagnoli vincono la prima tappa di Pechino Express 2024 e molti ancora si chiedono come sia potuto accadere. Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi non erano di certo i favoriti alla vigilia dello show, ma la scorsa settimana sono riusciti ad arrivare fino in fondo, superando brillantemente ogni ostacolo. Umorismo, filosofia e tanta ironia sono i segreti della coppia, che lungo il percorso ha vissuto anche qualche momento di difficoltà.

Le sfuriate di Paolo Cevoli restano ben impresse nella mente del pubblico a casa, che in fondo si è divertito a vedere all’opera i Romagnoli. La coppia ha vinto la prima tappa senza adottare particolare strategie, ma da questa sera dovrà iniziare ad usare anche la testa, oltre all’istinto. Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi approcciano alla nuova tappa con il morale a mille, ma anche con la consapevolezza di doversi superare per confermare l’esito della prima puntata.

I Romagnoli di Pechino Express 2024 hanno avuto un approccio piuttosto morbido e spensierato nella prima puntata. Un approccio che, al di là di tutto, ha dato i suoi frutti e infatti Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi hanno chiuso da vincitori, al primo posto. Non sarà facile confermarsi ai vertici della classifica, ma per avere qualche chances la coppia dovrà dimostrare un po’ più grinta e determinazione.

Forse i Romagnoli non si sono ancora del tutto calati nello spirito della competizione, ma hanno già regalato grandi momenti di divertimento e spasso. “Speriamo di vedere tante belle robe, siamo carichi come delle molle e puntiamo al trionfo. L’urlo della carica è: Vaiiiiii”, hanno detto prima di partire per il loro viaggio. L’entusiasmo è ancora alto.

