I soliti idioti/ Su Italia 1 il film con Biggio e Mandelli

I soliti idioti, film di Italia 1 diretto da Enrico Lando

I soliti idioti è un’irriverente commedia italiana del 2011 che andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 23,45 di oggi, 17 giugno. Si tratta della trasposizione cinematografica della fortunata sit com trasmessa con successo da Mtv. Alla pellicola è seguito un sequel nel 2012 dal titolo I 2 soliti idioti.

La regia del film è di Enrico Lando, gli interpreti principali sono: Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Madalina Ghenea, Miriam Leone, Valeria Bilello, Giordano De Plano, Francesco Sarcina e Gianmarco Tognazzi. Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli firmano anche la colonna sonora del film.

I soliti idioti, la trama: la storia di Ruggero e Gianluca

La storia del film I soliti idioti è incentrata sulla vita di Ruggero, il padre, e del figlio Gianluca. Mentre il primo è una persona severa che conduce una vita non molto onesta, il ragazzo è sensibile e timido che possiede una grande passione per l’arte e la tecnologia, due caratteri diversi che spesso si scontrano. Gianluca sta per convolare a nozze con la sua fidanzata storica Fabiana, che purtroppo, però, non ha mai incontrato i favori del padre. Il giorno del matrimonio, mentre si stanno recando in chiesa si scopre che Ruggero, il quale non si è mai arreso, ha escogitato un piano per far saltare la cerimonia. Infatti, ha scommesso con il suo migliore amico di convincere suo figlio a tradire la futura sposa con una modella bellissima di nome Irina.

Nel mentre si stanno recando in chiesa, Ruggero confessa al figlio di essere gravemente ammalato e pertanto, il suo ultimo desiderio è quello di recarsi insieme a Roma per mostrare al figlio i luoghi dove ha vissuto durante la sua infanzia e dove vorrebbe essere seppellito. Il viaggio si rivela ricco di avventure e colpi di scena e Ruggero non fa altro che mettere in difficoltà e imbarazzo suo figlio mediante battute poco felici anche con degli estranei. Non mancano episodi al limite del grottesco che coinvolgeranno i due protagonisti e alcuni invitati del matrimonio.

Il video del trailer de I soliti idioti

