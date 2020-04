I TOPI 2/ Anticipazioni 25 aprile: Carmen aspetta un bambino!

Pubblicità

I TOPI 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 25 aprile 2020, andranno in onda due nuovi episodi de I Topi 2 in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “Una nuova vita” e “Il fratello di Nick Boutique“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: La fuga di Sebastiano, Vincenzo e U Stuorto non va proprio come il previsto: alla ricerca della terra promessa, i tre spuntano prima in una chiesa e poi in mezzo ad una strada. Finalmente il fiuto di U Stuorto porta i tre nel secondo rifugio, già occupato da altri malavitosi. Intanto, la Polizia continua a tenere sotto controllo la casa di Sebastiano, mentre il resto della famiglia cerca di condurre una vita normale. Anche se Betta appare un po’ svampita e zia Vincenza conclude che si tratta di menopausa. A causa del russare di zio Vincenzo, Sebastiano deve lasciare il rifugio e trasferirsi in un appartamento sfitto di un amico. I due si travestono da donna e raggiungono il posto con l’aiuto di Stuorto, che come al solito sbaglia. A notte inoltrata, zio Vincenzo ruba il coniglietto di alcuni bambini che abitano nella zona e lo cucina per cena. A sorpresa, Sebastiano e Vincenzo scoprono poi di trovarsi nell’appartamento sbagliato, di proprietà di una ballerina transgender che alla fine accetta di ospitarli. Durante una sua esibizione, la famiglia di Sebastiano spuntano a sorpresa: hanno trovato un altro appartamento.

Nei giorni successivi, le amiche di Betta organizzano un incontro per presentarle Paolo, uno scapolo affascinante che coglie di sorpresa la moglie di Sebastiano. Zia Vincenza però la porta subito via con la scusa che devono andare in chiesa. Più tardi, Betta rivela a Carmen di non aver mai avuto altri uomini oltre al marito. Intanto, zio Vincenzo parla a Sebastiano della morte del padre, avvenuta a causa di un infarto. Aveva mangiato troppo, addirittura una pecora intera. Paolo invece invia dei fiori a Betta per corteggiarla, e decide di invitarlo a casa con le amiche. Zia Vincenza però scopre tutto e decide di usare una pistola giocattolo per metterli in fuga. Poi raggiunge U Stuorto e gli consegna il biglietto scritto da Paolo per Betta, chiedendogli di dire tutto a Sebastiano. Quest’ultimo mette in moto le sue conoscenze per scoprire chi sia Paolo, mentre Betta nega con la zia di avere una relazione con l’igienista. Quella sera, gli amici di Sebastiano rompono entrambe le braccia a Paolo, che decide di chiudere i rapporti con le amiche e soprattutto con Betta. Sebastiano ritorna poi a casa grazie ad una lampada solare accesa e decide di dichiarare il suo amore alla moglie. Su richiesta di Betta, accetta poi di prenotare un rifugio reale in cui trascorrere una vacanza da soli.

I TOPI 2, ANTICIPAZIONI DEL 25 APRILE 2020

EPISODIO 3, “UNA NUOVA VITA” – Sebastiano continua a percorrere la rete di cuunicoli per portare avanti le sue attività. Benni invece decied di sperimentare delle nuove ricette, mentre Carmen è sempre più tesa. Da tempo infatti la ragazza ha un segreto che ha tenuto nascosto all’intera famiglia: è in dolce attesa. Ormai sicura di dover dire la verità, decide di dire tutto a Betta e zia Vincenza, che finiscono per credere che sia tutto uno scherzo. La notizia giunge anche alle orecche di Sebastiano, acui viene rivelato un altro dettaglio. Il fidanzato della figlia, Ludovico Laterna, non intende sposarsi ma preferisce convivere.

EPISODIO 4, “IL FRATELLO DI NICK BOUTIQUE” – Con grande sorpresa per tutti, Ludovico chiede a Carmen di sposarlo e la famiglia si anima grazie alla festa di fidanzamento. Anche il segreto di U Stuorto viene svelato: viene sorpreso a baciare un uomo, Fransis, il fratello di Nick Boutique. Messo con le spalle al muro, U Stuorto chiede però a Benni e Carmen di non dire nulla a Sebastiano, anche se il destino stravolge i suoi piani. Benni infatti racconta tutto alla zia e alla madre, non sapendo che nel frattempo qualcun altro sta ascoltando la loro conversazione.



