I wedding planner Enzo Miccio, Carolina Giannuzzi/ Vincono ancora? (Pechino Express)

Le aspettative per I wedding planners, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, sono alte per la puntata di stasera 17 marzo 2020. I due sono tra i concorrenti più forti e si sono aggiudicati anche la vittoria della quinta puntata. Sicuramente ci si aspetta che mantengano la stessa carica e continuino con lo stesso impegno e voglia di vincere in ogni prova futura. Enzo e Carolina hanno iniziato la scorsa puntata con una carica incredibile e mentre gli altri concorrenti si fermano ad ammirare le bellezze della Cina i wedding planner si preoccupano solo di vincere. Certo il punto debole della coppia Enzo e Carolina non tarda a mostrarsi. Si tratta della geografia su cui soprattutto Enzo non è molto forte. Alla fine se la cavano e partono per la prossima prova. Enzo e Carolina inoltre iniziano ad avere qualche problema tra di loro. E i due discutono un po’ ma alla fine sembra che sia pace fatta dopo la notte di riposo e cibo ottimo. Sicuramente il pregio della coppia dei wedding planners è la loro simpatia e la voglia di mettersi in gioco senza esclusione di colpi. Con il suo mantra “Caro” Enzo è diventato il personaggio del programma ed è amato proprio per questo suo naturale tratto comico.

I Wedding Planner, così la scorsa puntata

Per I Wedding Planner andiamo a scoprire qualcosa in più della loro quinta puntata di Pechino Express. Sono i due grandi vincitori della prova immunità, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, arrivano a questa puntata di Pechino Express vestiti di tutto punto per affrontare la Cina. La prima prova ha inizio e ogni concorrente deve pescare una busta in cui c’è un luogo di Dali che devono trovare. Anche Enzo e Carolina trovano un passaggio e cercano di fare amicizia con un signore che dà loro un passaggio. Trovata la nuova busta Enzo e Carolina trovano con disappunto la nuova prova da svolgere, trovare i 14 stati confinanti con la Cina. Alla fine la coppia fa solo sei errori. Intanto i due trovano subito un passaggio e partono per la prossima prova. La prossima prova ha inizio quando Costantino li contatta: dovranno trovare tutti gli ingredienti per la zuppa cinese che la professoressa di geografia ha dato al momento del superamento della prova. Enzo però ha un piccolo problema di interferenza radio: anziché sentire cavolo cinese capisce cavallo cinese. Alla fine riescono a capire subito l’errore e si recano al punto di verifica. I due hanno un momento di tensione perché Carolina si sente trattata male e come una schiava più che una compagna di squadra.

Così la prova vantaggio

Arriva il momento della prova vantaggio che vede i wedding planners sfidare i gladiatori e la coppia mamma e figlia. Alla fine, sono Enzo e Carolina ad avere in mano la vittoria e si aggiudicano un premio: non dovranno trovare alloggio per la notte. Allo stesso tempo possono assegnare una penalità e scelgono le collegiali e le top che dovranno mescolarsi e creare quindi due nuove coppie. Intanto i wedding planners si trovano alle prese con mamma e figlia che sono decise a copiare al massimo la loro strategia. Enzo e Carolina cercano un posto in cui dormire ed Enzo ha una strategia che non si può non seguire. I due wedding planners grazie alla loro strategia implacabile si aggiudicano la puntata.



