I wedding planner, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi/ Bon ton anche a Pechino Express?

CHI SONO ENZO MICCIO E CAROLINA GIANNUZZI “I WEDDING PLANNER”

Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi sono i wedding planner concorrenti di Pechino Express 2020. Due nomi, una garanzia assoluta. Ma vediamo di conoscerli meglio: a partire da Enzo Miccio, nato a San Giuseppe Vesuviano nel 1971 e trasferitosi a Milano, il più famoso wedding planner ed organizzatore di eventi italiano, cui va il merito di avere fatto conoscere al grande pubblico questa professione. Enzo ha studiato all’Istituto Europeo di Design, collaborando con prestigiose agenzie di stampa, specializzandosi poi nell’organizzazione dei matrimoni. Nel 2005 ha debuttato in televisione, conducendo su Real Time il programma Wedding Planners, in cui svela i segreti per organizzare nozze perfette. Segue nel 2009 un’altra conduzione su Real Time: in Ma come ti vesti? Enzo si impegna a rinnovare immagine e guardaroba di persone comuni, aiutandole a migliorare il proprio aspetto con un look vincente. Sempre nel 2009 fonda la Enzo Miccio Academy che, tra le altre attività, propone corsi per wedding planner. La carriera procede a gonfie vele: nel 2011 su Diva e Donna nasce la rubrica L’eleganza di Miccio, che fornisce consigli su stile e bon ton; non manca neanche un suo intervento come opinionista per commentare il Royal Wedding di William e Kate. Nel 2015 partecipa a Ballando con le Stelle e successivamente entra nella giuria di Notti sul ghiaccio, con la conduzione di Milly Carlucci. Nel 2018 debutta nel film Puoi baciare lo sposo e replica commentando da inviato speciale anche il Royal Wedding di Harry e Meghan. Dal 2019 conduce Shopping Night e Abito da sposa cercasi, non disdegnando la partecipazione come opinionista in programmi come Quelli che il calcio, Domenica Live e Che tempo che fa. Tra i vip per cui Enzo Miccio ha fatto da wedding planner citiamo Valeria Marini, Eva Grimaldi e Daniele Bossari.

I WEDDING PLANNER, CHE INTESA CI SARÀ TRA MICCIO E CAROLINA GIANNUZZI?

Carolina Giannuzzi compone la seconda metà della coppia de i wedding planner e le sua partecipazione al reality sarà tutta una sorpresa! Carolina infatti a differenza di Enzo Miccio non appartiene al mondo dei vip, non è mai apparsa in tv e tutela con grande cura la propria privacy. Basti pensare che per difendere la riservatezza dei suoi dati Carolina ha evitato anche di aprire un profilo Instagram. Di lei si hanno davvero poche informazioni: di origini milanesi, ha un fratello ed una mamma cui è molto legata, ama i gatti e lavora nel mondo dei wedding planner, proprio nel team di Enzo Miccio. Chi la conosce sostiene addirittura che sia tra i componenti più creativi del gruppo. Non si hanno invece notizie sulla vita sentimentale di Carolina: potrebbe essere sposata, fidanzata o single perché nessuna indiscrezione è mai trapelata. Carolina Giannuzzi ed Enzo Miccio sono davvero una coppia inedita: si tratta del primo caso in cui una concorrente gareggia in coppia con il proprio datore di lavoro! Funzionerà? Per scoprirlo non vi resta che seguire Pechino Express 2020!

