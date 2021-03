Diretta/ Foggia Cavese (Serie C) streaming video tv: pugliesi in ripresa

DIRETTA FOGGIA CAVESE: PADRONI DI CASA PUNTANO I PLAY OFF

Foggia Cavese, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Pino Zaccheria di Foggia, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Satanelli in ripresa dopo l’ultima vittoria esterna sul campo della Turris. Il Foggia ha dimostrato di sapersi ancora giocare le sue carte in zona play off, nonostante un calo apparso forse fisiologico all’inizio di questo 2021. Le prospettive di qualificazione alla post season per i rossoneri restano comunque più che buone e andranno confermate contro una Cavese che tra emergenza Covid e rinvii vari ha disputato solamente 25 partite finora in questo campionato.

Ultimi per distacco, i metelliani sono a -5 dal Bisceglie ma proveranno a recuperare terreno, pur presentandosi a Foggia per l’ennesima volta in formazione rimaneggiata. Problemi da superare in fretta per non ritrovarsi a guardare lo spettro della retrocessione in Serie D sempre più da vicino, in un campionato che finora ha regalato solo 3 vittorie alla formazione campana.

DIRETTA FOGGIA CAVESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Foggia Cavese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CAVESE

Le probabili formazioni della sfida tra Foggia e Cavese allo stadio Pino Zaccheria. I padroni di casa allenati da Marco Marchionni scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Garofalo, Salvi, Morrone, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Salvatore Campilongo con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Kucich; Matino, De Franco, Semeraro; Natalucci, Matera, Lulli, Nunziante; Senesi, Gerardi, Bubas.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Foggia e Cavese, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.



