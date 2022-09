Iago Garcia di Un altro domani/ “Ventura non è cattivo, per quel ruolo c’è Patricia”

Iago Garcia, chi è l’attore spagnolo che interpreta Ventura in Un altro domani

Iago Garcia interpreta Ventura Velez de Guevara nella soap spagnola Un altro domani. Il suo è un personaggio pieno di contraddizioni, che gli spettatori di Canale5 hanno imparato a conoscere come un uomo senza scrupoli, eppure con le sue fragilità, specialmente quando si tratta di sua moglie Ines. Intervistato da Visto, l’attore spagnolo, 43 anni, ha parlato del suo personaggio, anticipando al pubblico cosa aspettarsi da lui nelle prossime puntate di Un altro domani.

Iago Garcia è famoso qui in Italia grazie alla sua partecipazione nel programma Ballando con le stelle, ma anche per i suoi ruoli in altrettante note soap spagnole: ha interpretato infatti Olmo ne Il segreto, un personaggio che “è sempre stato mosso dall’amore che sentiva per Soledad”, come ha spiegato nell’intervista con Visto, e poi Justo in Una vita, “un vero e proprio psicopatico, faceva del male a chiunque”.

Iago Garcia: “Ventura non è un vero e proprio cattivo”

Iago Garcia ha raccontato a Visto che Ventura è un personaggio molto diverso da lui: è un uomo che non si fa scrupoli e che ha una moralità tutta sua quando si tratta di concludere un affare. “Tiene molto all’immagine che gli altri hanno di lui e della sua famiglia. Ed è per questo che ha un rapporto contrastante con il figlio Victor“, ha proseguito l’attore nell’intervista.

Nelle prossime puntate di Un altro domani, gli spettatori scopriranno finalmente che Ines tradisce Ventura con il giovane Angel? Per Iago Garcia è ancora presto, ma ha anticipato che quando quel momento arriverà sarà “facile immaginare come potrà reagire non appena la verità verrà a galla, considerando anche il carattere di Ventura”. Il personaggio sta dando anche del filo da torcere a Francisco, il padre della protagonista Carmen, e più volte abbiamo visto come la giovane si sia prodigata per aiutarlo a risanare il debito che lui ha verso Ventura. Nonostante le apparenze, Iago Garcia ha ammesso che Ventura non è “il vero e proprio cattivo della storia” e ha avvisato il pubblico a tenere d’occhio un altro personaggio: “Per quel ruolo, in Un altro domani, c’è Patricia Godoy”.

