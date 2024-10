Iago Garcìa contro Beatrice Luzzi, botta e risposta al veleno in diretta al Grande Fratello 2024

Non c’è simpatia tra Iago Garcìa e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024. L’opinionista, d’altronde, ha palesato di non apprezzare il comportamento dell’attore nella Casa di Canale 5, trovandolo sempre pronto a parlare degli altri e a giudicarli ma mai a parlare di se stesso. Cosa che viene ribadita anche nel corso della diretta del 7 ottobre, quando dichiara: “Il suo ruolo è quello di giudicare tra una citazione e l’altra, ma la sua storia non l’ha raccontata… Lorenzo avrà mille difetti, ma si mette in gioco… Tu?”

Beatrice Luzzi si schiera, quindi, dalla parte di Lorenzo Spolverato, al centro di nuove critiche di Iago Garcìa, criticando a sua volta l’attore, definendolo “un inquisitore”.

L’attore è però più che pronto a replicare a Beatrice Luzzi, lanciandole anche una stoccata non da poco: “Lei ha il ruolo della strega di Macbeth!” L’opinionista, che ne ha sentite anche di peggio sul suo conto nel corso della sua avventura al Grande Fratello, risponde a tono: “Ne sono fiera… Sono una strega ufficiale… Almeno io un ruolo ce l’ho!” E continua poi, attaccando nuovamente Iago: “Più che non ha personalità il vero giocatore è lui. Uno che giudica a destra e manca… Lui colpisce sempre chi sta sotto ai riflettori e non mette in gioco sé stesso…Lui è il vero giocatore!”

