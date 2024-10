Al Grande Fratello, la diretta di giovedì 3 ottobre 2024 è stata un po’ una resa dei conti, dato che Alfonso Signorini ha voluto mettere l’uno di fronte all’altra tutti i concorrenti che hanno litigato tra loro, come Jessica Morlacchi e Julia Bruschi, che all’inizio si sono confrontate ma senza alcun esito positivo. Verso metà puntata è stato il turno di Iago Garcia e di Lorenzo Spolverato, che nelle scorse puntate si sono punzecchiati più volte, rivelando la loro grande antipatia reciproca.

Convocati da Alfonso Signorini, Lorenzo e Iago si sono subito confrontati, con l’attore che ha definito Spolverato come una persona falsa che sta giocando solo per far parlare di sè fuori dal programma e generare delle clip sui social. Chiaramente, Lorenzo ha smentito tutto e ha detto di non essere assolutamente quel tipo di persona. Iago ha poi continuato, dicendo di aver visto nella casa del Grande Fratello brutti comportamenti del ragazzo verso le donne, definendolo come aggressivo.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ammette: “Sì, sono stato aggressivo ma…”

Durante l’incontro tra i due inquilini in combutta, Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver fatto un lungo lavoro su di sè nel corso del tempo, anche per via della sua storia di vita che lo ha reso aggressivo. Insomma, tra i due concorrenti del Grande Fratello non sembra esserci pace, anche perchè sono molto diversi caratterialmente dato che Iago è intento a meditare tutto il giorno ed è una persona estremamente riflessiva. Dall’altra parte Lorenzo si è scagliato contro lui accusandolo di non amare le persone felici, ma di apprezzare solo coloro che hanno il suo stesso carattere chiuso.

Intanto sui social i commenti piovono a cascata, e la maggior parte del pubblico sembra preferire Iago, che secondo loro ha già capito che la maschera di Lorenzo cadrà molto presto e uscirà sempre di più quella sua parte “aggressiva”. Tanti dicono anche che Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi fingono di non aver capito che Spolverato sta solo recitando e non è davvero sè stesso in questo percorso nel reality di Canale 5.