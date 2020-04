Iago Garcia “Mi alleno da casa”/ Eleonora Daniele “Peccato non si veda il fisico”

Pubblicità

Iago Garcia è stato intervistato quest’oggi da Storie Italiane. In collegamento da casa sua da Roma, l’attore spagnolo, famoso per aver partecipato all’edizione 2016 del talent show Ballando con le Stelle, e non solo, si è rivolto così ad Eleonora Daniele: “Io sto bene, la sto prendendo bene, ho preso delle decisioni che secondo me sono state buone, a cominciare dallo smettere di fumare, e fare lo sport. Faccio gli esercizi che si possono fare a casa, simili al pugilato. Tutto in casa ovviamente, con la corda saltello”. A quel punto la padrona di casa ha incalzato il suo ospite: “Peccato non si veda il fisico, volevamo vedere gli allenamenti, mandate le immagini così lo vediamo, anche il nostro pubblico femminile è sempre molto attento”. La regia ha mostrato quindi il filmato degli esercizi del buon Iago, e la Daniele ha commentato: “Che esercizi tosti, bravo bravo, tutto il giorno così stai? (ride ndr). “Questo lo faccio la mattina – replica il classe 1979 originario di Ferrol, in provincia di Coruna – perchè è il modo per combattere il testosterone che uno accumula quando sta a casa”

IAGO GARCIA: “OLTRE AD ALLENARMI HO INIZIATO A SCRIVERE”

Iago non passa comunque tutto il tempo a tenersi in forma e ad allenarsi, visto che lo stesso ha svelato di essere al lavoro anche su un altro progetto molto interessante: “Sto iniziando un altro progetto che è quello di scrivere – spiega – la sessione di ginnastica dura un’ora al giorno ed ho parecchio tempo per scrivere”. Come detto in apertura, si trova nella sua abitazione di Roma assieme alla sua fidanzata ma lontano dal resto della sua famiglia: “Io sono a Roma – spiega a riguardo – lontano dalla mia famiglia, però è andata così, sono con la mia cara Eleonora, la mia compagna, e stiamo passando questa quarantena insieme”. La Daniele, in conclusione, incalza Garcia su una possibile data del matrimonio, e lui replica: “Mi sposo? Adesso non sarebbe un buon momento…”. Niente da fare quindi, per le nozze bisognerà ancora aspettare.



