Iago Garcia al Grande Fratello 2024: “Mi sono innamorato due volte nella mia vita“

Iago Garcia si sta rivelando uno dei protagonisti più attivi del Grande Fratello 2024 ed è spesso al centro di numerose dinamiche, inclusi gli innumerevoli scontri con Lorenzo Spolverato che hanno animato le ultime puntate. Ma, polemiche e tensioni a parte, negli ultimi giorni l’attore spagnolo si è sbilanciato anche sulla sua vita sentimentale e sulla ricerca della donna perfetta.

“A me piacerebbe avere un figlio, però non si può fare la casa senza avere le fondamenta“, ha ammesso durante alcune confidenze con Jessica, Mariavittoria e Javier, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality. Iago poi si sbilancia e ammette di aver vissuto due amori realmente passionali: “Delle mie fidanzate non ho mai pensato che sarebbe stata la madre dei miei figli. Mi sono innamorato due volte nella mia vita, di amore forte e passionale. Le regalavo il mio amore“.

Iago Garcia e la rottura con l’ex fidanzata: “Ero troppo giovane…“

Soffermandosi sulla fine della storia d’amore con l’ex fidanzata, Iago Garcia ammette: “Le ho regalato un anello ma, curiosamente, poco prima di lasciarla. Ero totalmente innamorato, ma ho iniziato ad avere come una sensazione di angoscia, che all’inizio non sapevo neanche da dove arrivava“. Il concorrente del Grande Fratello 2024 ha vissuto un vero e proprio blocco, dal quale è poi scaturita la rottura con l’ex fidanzata: “Era finita l’amore, avevo bisogno di vivere avventure“.

Fu la giovane età, unita al desiderio di sperimentare nuove sensazioni nella sua vita, a minare il loro rapporto: “Ero troppo giovane, io avevo 23 anni e lei 27. Io avevo bisogno in quel momento di vivere altre cose, anche per la mia carriera, per imparare più cose. Uno impara anche dai rapporti affettivi, perché entri nella vita di una persona“. Infine, quando Jessica Morlacchi gli domanda quale dovrebbe essere la sua donna ideale, l’attore spiega: “In certe cose vorrei che avesse un interesse per l’arte, che mi è sempre piaciuto condividere, ma non faccio un ritratto robot della donna che mi piacerebbe“.