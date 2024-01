Ian Ziering aggredito in strada da un gruppo di motociclisti/ Paura a Los Angeles, come sta l’attore

Ian Ziering, lite nel traffico di Los Angeles: aggredito da un gruppo di motociclisti

Attimi di puro terrore per Ian Ziering, la star di Beverly Hills 90210 e Sharknado. L’attore, come documenta un video condiviso da Tmz, è stato aggredito in strada a Los Angeles da un gruppo di motociclisti, che hanno scatenato il panico nel bel mezzo della Hollywood Boulevard. Come ricostruito dal portale americano, la spaventosa vicenda ha avuto inizio quando un gruppo di motociclisti è passato davanti all’auto di Ziering, tagliandogli presumibilmente la strada, al punto che l’attore è sceso dalla macchina per affrontarli.

La situazione sarebbe degenerata, con l’attore che si è scambiato alcuni pugni con uno dei motociclisti prima di essere aggredito dagli altri. Il tutto si è trasformato in una lotta a tutto campo, e nessuno dei passanti è intervenuto per aiutarlo. L’episodio è avvenuto nel giorno di Capodanno: il gruppo di assalitori con l’elmetto, seduti sulle loro moto e bloccando il traffico, è stato esortato dal capobanda, che indossava una maglietta blu e una maschera in testa. Poi, è salito sulla motocicletta ed è andato via con il resto del gruppo.

Ian Ziering, come sta l’attore: l’abbraccio alla figlia sconvolta

Dopo l’aggressione subita, riferisce Tmz, Ian Ziering è tornato subito in modalità genitore ed è corso a consolare sua figlia sconvolta dalla scena e che, in lacrime, ha assistito a tutto quanto. L’attore ha avvolto la bambina tra le sue braccia e le ha dato un bacio sulla testa, chiedendole se stesse bene. Nonostante lo shock subito, padre e figlia sembrano stare bene fisicamente. Intanto, riferisce sempre il portale, la polizia sta ora indagando sulla folle rissa, dopo che è stato presentato un rapporto ufficiale con il nome di Ian Ziering comparso come vittima.

Un grosso spavento e, a seguire, un sospiro di sollievo per la star di Beverly Hills 90210 e Sharknado, che ha messo in apprensione non solo la sua famiglia ma anche i suoi affezionati fan.

Ian Ziering Comforted His Daughter After Freaky Attack in Hollywood | Click to read more 👇 https://t.co/Q7tO4eSwY9 — TMZ (@TMZ) January 1, 2024













