Ibrahimovic e Bonaventura al Napoli?/ Calciomercato, doppio colpo per Gattuso?

La dirigenza del Napoli è già all’opera per la prossima sessione di calciomercato estiva e anzi stando alle ultime indiscrezioni, ecco che per il prossimo campionato i club campano starebbero preparando un doppio regalo per Gattuso. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport infatti pare che sia Ibrahimovic che Bonaventura siano finiti nel mirino del Napoli: un vero doppio colpo dunque per Gattuso, che pure ormai non dubita di sedere sulla panchina della formazione partenopea anche nella prossima stagione. Per il momento l’affare è solo vagheggiato, ma visti gli ottimi rapporti tra Mino Raiola, agente dei due giocatori e la dirigenza azzurra, come pure la confusione che vige in casa rossonera, non è affatto impossibile che questa ipotesi di calciomercato Napoli diventi concreta.

IBRAHIMOVIC E BONAVENTURA AL NAPOLI? CHI GLI FARA’ SPAZIO

Come abbiamo detto prima, dell’approdo di Ibrahimovic e Bonaventura al Napoli è poco piò di un’idea, che pure ha già contorni più che concreti. Come abbiamo già detto, la confusione che si respira in casa rossonera certo non piace a Zlatan, che pure potrebbe meditare di fare le valigie: di certo le farà il centrale classe 1989, per cui non è al momento sul tavolo il rinnovo di contratto. In tal senso ecco che il Napoli del volto più che amico per i due, Gennaro Gattuso, sarebbe una meta appetibile per i due giocatori, senza dimenticare pure che è già stata predisposto per loro ampio spazio. Sulla carta infatti Ibrahimovic prenderebbe il posto di Milik, già di fatto in uscita, mentre Bonaventura farebbe le veci di Allan, pure partente dal capoluogo campano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA