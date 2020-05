Ibrahimovic lascia il Milan?/ Calciomercato,Zlatan all’Hammarby:”Ci vediamo in campo”

Pubblicità

Tiene sempre banco in vista della prossima finestra di calciomercato l’ipotesi non tanto remota, che Zlatan Ibrahimovic possa lasciare il Milan al termine della stagione. I rapporti tesi con la dirigenza, le incognite per il futuro della società (come l’approdo di Rangnick e la rivoluzione che il manager intende fare) e ora anche l’ultimo infortunio rimediato al polpaccio destro infatti remano contro la possibilità che lo svedese a fine anno rinnovi per un’altra stagione, come invece i tifosi sperano che accada. E a non chiarire affatto la situazione ci si mette anche lo stesso bomber svedese, che tramite i social continua a lanciare messaggi fuorvianti e sibillini, gettando nello scompiglio i tifosi rossoneri che vorrebbero avere ancora con sè il proprio idolo, anche nella prossima stagione di Serie A. Dopo dichiarazioni sibilline, un approccio da parte del Bologna tramite Mihajlovic e l’ultima partenza al volo per la Svezia per riprendersi dall’ultimo acciacco, ecco che Zlatan si è di nuovo espresso sui social, correndo sul filo dell’indiscrezione di mercato e della semplice promozione.

ZLATAN RISPONDE ALL’HAMMARBY: “CI VEDIAMO IN CAMPO”

Ma duque qual è l’ultimo messaggio social di Ibrahimovic, che ha fatto tenere i tifosi del Milan che potesse essere segnate di un presto divorzio con la società di Via Aldo Rossi? In realtà è stata solo una brevissima risposta su Twitter a un post dell’Hammarby, club svedese di cui è proprietario del 25% delle quote e con cui nei giorni scorsi di lockdown si è pure allenato, prendendo parte a partitelle e amichevoli. I biancoverdi infatti pubblicizzavano il rientro in campo con un video, a cui Zlatan ha risposto con “Ci vediamo in campo”. Parole sibilline e che dividono i tifosi sulla lettura, tra chi vede un indizio di calciomercato e chi invece vede la volontà di Zlatan di dare spazio alla ripresa del campionato nazionale e maggiore visibilità al club, che pure in questi giorni ha inviato i proprio tifosi a sottoscrivere l’abbonamento per pianificare il futuro anche economico del club. Semplice assist al club di cui è proprietario o è qualcosa di più, visto che pure l’Hammarby si è più volte fatto avanti per il tesserino dello svedese? Ai posteri la sentenza.

