Ibrahimovic via dal Milan?/ Calciomercato, Brocchi rilancia il sogno del Monza

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere lontano dal Milan, ma comunque a forti tinte rossonere. Infatti Cristian Brocchi rilancia il sogno di Monza di arrivare a Ibrahimovic: missione che sembrerebbe impossibile per una squadra di Serie C, sia pure con una promozione in Serie B praticamente in tasca, se non fosse che ai vertici della società brianzola ci sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. I due attuali massimi dirigenti del Monza naturalmente conoscono molto bene Zlatan Ibrahimovic, avendolo portato al Milan nel 2010. In particolare è ancora molto forte il legame fra Ibra e Galliani, che certamente farà di tutto per provare a convincere Zlatan a passare al Monza, se ne avrà l’occasione. Cristian Brocchi invece non ha incrociato Ibrahimovic al Milan, perché le esperienze rossonere dei due hanno avuto luogo in anni diversi, ma contribuisce comunque a dare ancora di più al Monza un’anima rossonera.

IBRAHIMOVIC VIA DAL MILAN? IL PROGETTO DEL MONZA

Il sogno di rendere il Monza una sorta di nuovo Milan sotto la guida di Berlusconi e Galliani potrebbe dunque essere intrigante anche per Ibrahimovic, anche se questo significherebbe accettare di giocare in Serie B – diamo per scontato che in caso di clamorosa mancata promozione tutto il progetto subirebbe una brusca frenata. Il Monza comunque ha un piede e mezzo in Serie B e chissà se l’anno prossimo nel campionato cadetto potremmo vedere in azione anche una star come Zlatan Ibrahimovic. Inutile dire che Ibra in Serie B potrebbe avere un impatto devastante e potrebbe dunque trascinare la squadra brianzola a una immediata promozione in Serie A, anche perché possiamo immaginare che la presenza di Ibra potrebbe invogliare anche altri giocatori di livello a giocare nel Monza. Questo è il progetto per cercare di portare il Monza in Serie A nel più breve tempo possibile, ma quante possibilità ci sono di renderlo concreto?

IBRAHIMOVIC VIA DAL MILAN? PARLA BROCCHI

Ad alimentare le speranze di un passaggio di Zlatan Ibrahimovic dal Milan al Monza ci sono le parole proprio di Cristian Brocchi in una intervista concessa a Telelombardia: “Se è sbagliato per i tifosi del Monza sognare l’arrivo di Ibrahimovic? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile”. Brocchi crede davvero nel progetto del Monza e lo dice senza mezzi termini ai tifosi brianzoli: “Penso che in questo momento quella del Monza sia fra le tifoserie più fortunate in Italia. Perché avere una società come quella che abbiamo noi, che ha grandissime ambizioni e una forza importante, è un grande privilegio. “Quando vedo i tifosi in Curva vedo la passione e l’amore che stanno dando per questa squadra. Loro sono i primi che hanno capito la fortuna che hanno in questo momento e quello che potrebbe succedere a Monza”. Chissà cosa ne penserà Ivan Gazidis: farsi portare via Ibrahimovic proprio da Berlusconi e Galliani rischia di rendere ancora più delicata la situazione per la dirigenza rossonera…



