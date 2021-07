Icardi al Milan?/ Calciomercato news, Wanda Nara iscrive i figli al camp rossonero

CALCIOMERCATO NEWS, UNO SMACCO ALL’INTER

Il Milan sta completando un’ottima operazione di calciomercato per migliorare il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea. Il francese sarebbe il calciatore ideale da alternare al trentanovenne Zlatan Ibrahimovic ma in queste ore sta prendendo corpo anche un’altra ipotesi abbastanza suggestiva per tutti i tifosi rossoneri, ovvero l’acquisto di Mauro Icardi. L’episodio che sta facendo parlare molto dell’argentino riguarda l’iscrizione dei suoi figli e della moglie Wanda Nara al camp estivo del Milan, in barba ai cugini dell’Inter di cui lo stesso Icardi è stato capitano. In una storia pubblicata sull’account Instagram della moglie apparivano appunto i tre figli maschi, avuti con Maxi Lopez, con la maglia del Milan addosso ed il certificato di partecipazione al corso del settore giovanile.

CALCIOMERCATO NEWS, ARRIVA ANCHE IL PAPA’?

Lo stesso Valentino Lopez tramite il suo post sul suo profilo Instagram sta alimentando le voci di un trasferimento del patrigno al Milan. Il ventottenne ex interista ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 con il Paris Saint-Germain, squadra con la quale il rapporto potrebbe essere già concluso. La voglia di tornare a Milano potrebbe dunque essere decisiva affinchè si possa vedere Icardi con la maglia rossonera andando così a rafforzare un reparto che ha bisogno di essere sistemato da qui alla fine di agosto. Nella scorsa stagione a Parigi Icardi, che viene valutato intorno ai 40 milioni di euro, ha collezionato 13 reti e 6 assist vincenti per i compagni in 28 apparizioni complessive tra campionato e coppe.

