Wanda Nara “La manager più ambita”/ Video Inter “Icardi tra i più pagati grazie a me”

Wanda Nara torna a fare discutere. La moglie-agente di Mauro Icardi è al centro dell’attenzione mediatica per il futuro dell’attaccante dell’Inter, in uscita dal Biscione e sul taccuino della Juventus. L’argentino, secondo l’entourage, vorrebbe restare a Milano per giocarsi le sue chance ma Antonio Conte non sarebbe dello stesso avviso: l’ex Sampdoria non fa parte del suo progetto, cessione sempre più vicina. E Wanda, già in passato nella bufera per le sue mosse social, nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un video autopromozionale non a caso: parliamo della presentazione preparata a C’è posta per te in occasione della loro ospitata nel programma di Maria De Filippi, in cui vengono elencati i successi del calciatore ma non solo…

WANDA NARA, VIDEO SU LEI E ICARDI SU INSTAGRAM: SCOPPIA IL CAOS

«Una coppia unita non solo nell’amore, ma anche nel lavoro. Lui, l’attaccante più forte. Lei, la manager più ambita. Mauro Icardi e Wanda Nara. Due volte capocannoniere della Serie A, miglior uomo squadra, miglior calciatore, miglior goal e performance 2018. Grazie a lei tra i calciatori più pagati. La loro forza: ci fidiamo l’uno dell’altra. Questa è la chiave per essere felici»: questo il testo del video in cui vengono mostrate immagini del calciatore e della showgirl argentina. Alcuni passaggi rischiano di alimentare le già vibranti polemiche: «lei, la manager più ambita» e «Grazie a lei (Icardi, ndr) tra i calciatori più pagati». Sui social monta la rabbia dei tifosi del Biscione, in un clima già rovente di per sè. Un semplice video autopromozionale o c’è dietro un messaggio ben preciso? Lo scopriremo nei prossimi giorni, l’unica cosa sicura è che questa mossa social difficilmente aiuterà a distendere gli animi tra le parti…





© RIPRODUZIONE RISERVATA