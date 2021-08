Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news: i bianconeri ci provano, ecco la formula

CALCIOMERCATO NEWS, MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS

Dopo tanti rumors in questi giorni potrebbe finalmente concretizzarsi la voce riguardante il possibile approdo di Mauro Icardi alla Juventus. Già accostato ai bianconeri prima di lasciare l’Inter, l’attaccante argentino sarebbe stato individuato dalla Vecchia Signora come uno degli elementi più importanti per sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo, molto vicino al ritorno al Manchester United avendo lasciato la Continassa proprio questa mattina. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, il direttore sportivo juventino Cherubini dovrebbe presto prendere contatto con Leonardo ed il Paris Saint-Germain per provare a trattare il cartellino di Mauro Icardi, il quale dovrebbe tornare a giocare nel campionato italiano con la formula del prestito oneroso, almeno nelle intenzioni della Juventus. Ricordiamo che Icardi era stato accostato al club di Agnelli anche nell’ottica di portare lo stesso Ronaldo nella Capitale francese.

CALCIOMERCATO NEWS, IN ARRIVO PER RIMPIAZZARE RONALDO

Le chances di vedere Mauro Icardi alla Juventus potrebbero dunque aumentare nelle prossime ore di questa finestra di calciomercato estivo. Intanto il giornalista Pierluigi Pardo ha offerto il suo parere riguardo ad Icardi nel corso di Tutti Convocati spiegando: “Qualcuno in questi mesi si è arrabbiato, ma su Icardi dico che è andato alla grande fino a un paio d’anni fa, prima di andare al PSG. Quando è andato a Parigi, secondo me, si è misurato con un livello al di sopra delle sue possibilità, perché è andato a giocare davvero con fenomeni assoluti, da Neymar a Mbappé. Un po’ l’ha pagata.”

