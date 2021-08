Cristiano Ronaldo al Manchester City?/ Calciomercato news: niente allenamento per lui

CALCIOMERCATO NEWS, CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS

Le possibilità di vedere Cristiano Ronaldo al Manchester City in questi ultimi frenetici giorni della sessione di calciomercato estivo sembrano aumentare con il passare delle ore con buona pace della Juventus. Stando alle indiscrezioni provenienti dal quotidiano Tuttosport, nella giornata odierna dovrebbe arrivare l’offerta decisiva dei Citizens per il fuoriclasse portoghese: dopo un primo tentativo da 25 milioni, i britannici saliranno fino a 28.8 milioni avvicinandosi ai 30 milioni di euro graditi dai bianconeri per ammortizzare il bilancio. Dopo il malumore espresso in maniera più o meno vaga, la panchina vissuta alla prima di campionato in casa dell’Udinese e l’infortunio al braccio, per Cristiano Ronaldo si profila adesso un ritorno a Manchester dove non sarà di certo acclamato dai suoi vecchi tifosi dello United, squadra in cui si ipotizzava potesse tornare per concludere la carriere essendo stato il club che gli ha permesso di affermarsi a livello internazionale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ronaldo, è addio: Scamacca, Kean ed Aubameyang al suo posto

CALCIOMERCATO NEWS, SI PENSA AI VARI SOSTITUTI

Le chances che l’approdo di Cristiano Ronaldo al Manchester City possa concretizzarsi realmente crescono giorno dopo giorno in questa fase della finestra di calciomercato. Intanto i bianconeri si preparano a perdere non solo una stella ma anche un elemento del reparto avanzato ed i dirigenti stanno ragionando per tentare di sostituirlo al meglio in poco tempo. Proprio il fatto che la sessione di mercato stia per concludersi nel giro di quattro giorno avrebbe fatto spazientire la Vecchia Signora che si sta guardando intorno magari intavolando uno scambio col City per Gabriel Jesus oppure riportando Moise Kean a Torino. Stando a Sky Sport Ronaldo avrebbe lasciato la Continassa e oggi non si dovrebbe allenare con il resto della squadra.

LEGGI ANCHE:

Mckennie al Tottenham?/ L'offerta che fa vacillare la JuventusKean torna alla Juventus?/ La proposta di Raiola per il dopo Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA