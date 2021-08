Pjanic alla Juventus?/ Calciomercato news, per il bosniaco il problema è lo stipendio

CALCIOMERCATO NEWS, MIRALEM PJANIC ALLA JUVENTUS

Le chances di rivedere Miralem Pjanic alla Juventus potrebbero non aumentare in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti dalla redazione di Sport Mediaset infatti, i bianconeri starebbero lavorando con l’agente del bosniaco per definire l’ingaggio dell’ex romanista, il quale percepisce attualmente 8 milioni di euro dal Barcellona. Gli stessi catalani sarebbero disposti a contribuire a parte dello stipendio del centrocampista che tuttavia non sarebbe particolarmente convinto di decurtarsi lo stipendio in maniera eccessiva. Stando ai rumors la Juventus non vorrebbe dargli più di 3.5 o al massimo 4 milioni di euro a stagione e questa distanza potrebbe essere decisiva perchè l’affare non vada realmente in porto entro la chiusura del mercato.

Calciomercato Juventus/ Kulusevski e tutti i giovani in partenza. Ufficiale Kean

Le possibilità di vedere Miralem Pjanic alla Juventus potrebbero dunque diminuire in quest’ultima fase della finestra di calciomercato. Un’alternativa per il trentenne sembrava essere rappresentata dalla permanenza in Spagna trasferendosi al Siviglia dove però il dirigente Monchi ha fatto sapere che il mercato del club sarebbe attualmente bloccato. A questo punto non è nemmeno da escludere che Pjanic possa restare a Barcellona da separato in casa nonostante la convocazione per la sfida contro il Getafe.

