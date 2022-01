Icardi alla Juventus?/ Calciomercato: PSG risoluto riguardo all’obbligo di riscatto

Le chances di vedere Mauro Icardi alla Juventus nel prossimo futuro, compresa la finestra di calciomercato attualmente in corso, non sembrano ancora del tutto tramontate. I bianconeri avrebbero bisogno di un nuovo attaccante in grado di garantire loro una certa quantità di gol come auspicava l’allenatore Massimiliano Allegri ad inizio stagione ed il profilo dell’argentino sembra essere uno dei più graditi alla dirigenza del patron Agnelli.

Tuttavia, il Paris Saint-Germain, con cui Icardi è sotto contratto fino al giugno del 2024, starebbe continuando a fare muro in merito alla richiesta della Vecchia Signora di aggiudicarsi il calciatore in prestito. La formula più gradita al direttore tecnico Leonardo, come spiegato dalla redazione di Tuttosport, sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, così che i transalpini siano sicuri di monetizzare dalla partenza dell’ex capitano interista.

CALCIOMERCATO NEWS: ICARDI ALLA JUVENTUS RESTA COMPLICATO

La possibilità di vedere Mauro Icardi alla Juventus entro la chiusura del calciomercato invernale non è poi così elevata sebbene i tifosi ci sperino fortemente. I piemontesi avrebbero inoltre accantonato l’opzione di inserire Arthur nella trattativa come suggerito dal PSG a causa della richiesta di mister Allegri di trattenere il calciatore per il resto dell’anno. Per i supporters juventini l’arrivo di Icardi rappresenterebbe non solo un rinforzo per il reparto avanzato ma anche una sorta di smacco nei confronti dei rivali dell’Inter.

