Icardi-Inter, scontro totale/ “Non giochi più”: Wanda pensa alla causa per mobbing?

Mauro Icardi e l’Inter, scontro totale: rottura non rimarginabile tra l’attaccante nerazzurro e la società, che non intende prendere in considerazione l’idea di reintegrarlo nel progetto di Antonio Conte. L’argentino e Radja Nainggolan (vicino al Cagliari) non vestiranno più la casacca del Biscione: «Qui non giochi più», il messaggio della dirigenza all’entourage del calciatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mercoledì è andato in scena un incontro tra Icardi, Marotta, Ausilio e Oriali: l’ex Sampdoria non sarà inserito nelle prossime liste per il campionato secondo la Rosea – circostanza smentita dalla società – e per questo motivo la moglie-agente Wanda Nara starebbe pensando a un’azione legale per mobbing nei confronti del club di proprietà Suning. E non è la prima volta che si parla di scontro legale, scenario che difficilmente vedrebbe uscire vincitore il 26enne…

ICARDI-INTER, SCONTRO TOTALE: DUE PROPOSTE PER MAURITO

Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse della Roma nei confronti di Mauro Icardi, che sembra però preferire la Juventus. Senza dimenticare il Napoli, con Aurelio de Laurentiis al lavoro per consegnare un top player a Carlo Ancelotti: secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i partenopei sono pronti ad alzare il pressing per il rosarino. La dirigenza nerazzurra chiede almeno 75 milioni di euro, cifra che il Napoli voleva spendere per Nicolas Pepè (poi finito all’Arsenal). Un prezzo considerato eccessivo dagli azzurri, ma ADL non molla: l’ostacolo principale sembra essere rappresentato proprio da Icardi e Wanda Nara, che chiedono un ingaggio da 7,5/8 milioni di euro a stagione con la condivisione al 50% dei diritti d’immagine. Altro scoglio non da poco, visto che de Laurentiis vuole la cessione totale dei diritti alla società…

