Icardi, video d’amore con Wanda Nara per smentire la crisi ma spunta la gaffe/ “Immagini vecchie” e lei tace!

Mauro Icardi pubblica video d’amore con Wanda Nara per smentire la crisi ma commette una gaffe

Continuano le indiscrezioni su Wanda Nara e Mauro Icardi. È di ieri la notizia che vorrebbe la celebre coppia ad un passo dalla rottura e, a quanto pare, per volere della donna. Wanda, infatti, sarebbe decisa a procedere per il divorzio dal marito, dicendosi ormai stanca. Lui però già poche ore dopo la diffusione dell’indiscrezione ha tenuto a smentirla, pubblicando questo messaggio: “Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede”. A poche ore da questo post, Icardi si è nuovamente mosso, postando sul suo profilo Instagram un eloquente video.

Nel video postato da Icardi su Instagram, il calciatore è in un vero e proprio paradiso terrestre, tra sabbia chiara e acque cristalline. Qui, in una delle inquadrature, appare proprio Wanda Nara, stesa sul lettino sulla spiaggia. Alla fine del video ecco poi una foto dei due più vicini che mai. Un filmato, insomma, che smentirebbe la crisi e l’imminente divorzio; peccato che c’è chi si è subito accorto che le immagini in questione non sono attuali.

Icardi, il video d’amore con Wanda Nara è di mesi fa: crisi confermata?

I colleghi di Fanpage hanno infatti notato che le immagini postate da Icardi combaciano con uno scatto in particolare postato da Wanda Nara a giugno. La foto in questione la mostra sullo stesso lettino del video, nello stesso scenario e nella medesima posa. Insomma, il momento è lo stesso. Il video, dunque, non è di adesso: Wanda e Mauro non sono lì insieme adesso. Il calciatore ha dunque tentato di allontanare le voci di una crisi tra loro e di un imminente divorzio postando un video che li mostra insieme e felici, peccato che sia di qualche mese fa. Un gesto, questo, che sembra ora ottenere l’effetto contrario a quello desiderato.

