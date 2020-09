Iconize ha inscenato aggressione omofoba?/ Soleil Sorge: “La sera prima mi disse…”

Iconize ha finito di essere stato picchiato per strada perché è gay? Dopo la rivelazione di Dyane Mello a Tommaso Zorzi, ex fidanzato dell’influenzar, parla Soleil Stasi Sorge a Domenica Live. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha confermato la confidenza fatta alla concorrente del Grande Fratello Vip, in quanto era molto amica dell’influencer Marco Ferrero. “Mi sorprende che Tommaso abbia questa reazione sorpresa, perché anche lui ha fatto girare quella voce. Io avevo smesso di parlargli perché avevo questo dubbio. Siamo amici da anni, anche con Dayane. Mi viene difficile parlarne per la delicatezza del tema e perché sono due amici”, ha dichiarato Soleil. “In un momento di confidenza tra amiche le ho detto che avevo questo dubbio. La verità la sa solo Marco. Io ho deciso di allontanarmi da lui e basta”, ha proseguito da Barbara D’Urso. “Io sono qui perché sono stata tirata in ballo. È vero che le ho parlato, perché era quello che pensavo in quel momento. Le ho detto che questa cosa di Marco poteva essere tutta una trovata”.

ICONIZE HA INSCENATO AGGRESSIONE OMOFOBA? PARLA SOLEIL SORGE

“Non ricordo le parole esatte, ma quello è il motivo per cui mi sono allontanata da lui”. Così Soleil Stasi Sorge a Domenica Live. L’influencer ha spiegato di essersi allontanata da Marco Ferrero, alias Iconize, con cui poi ha chiarito, perché dubitava di quel fatto. “In passato ne aveva parlato, mi aveva parlato di come tante persone facciano queste cose per lanciare un messaggio positivo”. L’aggressione sarebbe avvenuta proprio il giorno dopo. “Lui quella sera era a casa mia, poi il giorno dopo è successo e per me è stato strano”. Soleil ha faticato a ricordare le parole esatte di Iconize: “Ti immagini questa cosa… se io mi dessi un pugno…”. Barbara D’Urso, sconcertata riguardo questa vicenda, ha assicurato a Domenica Live che approfondirà la questione attraverso i suoi programmi, perché sarebbe davvero grave se Iconize avesse inscenato l’aggressione omofoba.



