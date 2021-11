Iconize, Marco Ferrero ex fidanzato di Tommaso Zorzi / Il rapporto con Soleil Sorge

Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero, è uno degli ex più conosciuti di Tommaso Zorzi, con cui ha vissuto una relazione durata qualche mese. Oggi l’ex concorrente del “Gf Vip” è legato al ballerino Tommaso Stanzani. La relazione tra i due “Tommaso” è venuta alla luce la scorsa estate, periodo che i due hanno trascorso insieme in giro per l’Italia. Ormai i due non si nascondono più nemmeno sui social.

È stato il settimanale “Chi” a pubblicare il loro primo bacio “rubato” in vacanza, un momento che ha inevitabilmente fatto impazzire i fan della coppia. Prima di conoscere il suo nuovo fidanzato il danzatore non aveva mai fatto coming out, ma le immagini in cui sono stati sorpresi insieme hanno inevitabilmente parlato per loro.

Tommaso Zorzi, grande protagonista della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, ha da poco ritrovato l’amroe al fianco di Tommaso Stanzani, uno dei ballerini più apprezzati di “Amici”. L’ex protagonista di “Riccanza” ha però anche un ex particolarmente conosciuto, Marco Ferrero, noto come Iconize, influencer che ormai vive da tempo a Milano dove si è trasferito per potersi affermare nel mondo dello spettacolo. La love story tra i due è durata solo qualche mese, ma si è conclusa senza rancori da entrambe le parti.

Nel corso degli anni il ragazzo ha avuto modo di collaborare con diversi personaggi famosi, tra cui spiccano Soleil Sorge (ora nella Casa del “GF Vip”), Elettra Lamborghini e Chiara Nasti. Tra i brand che hanno invece potuto contare sul suo supporto ci sono Cruciani, Yamamay, Patrizia Pepe e Yoox.

L’aaggressione omofoba e il piano organizzato con Soleil Sorge

Un anno fa Iconize ha fatto parlare di sè per un’aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima. Era stato lui stesso a parlarne, ma la verità sarebbe stata un’altra. Tutto sarebbe stato organizzato solo per motivi pubblicitari grazie alla complicità di Soleil Sorge, oggi concorrente del “Grande Fratello Vip”. In un primo momento Marco Ferrero aveva negato tutto, ma poi era tornato a “Pomeriggio 5” a chiedere scusa a Barbara D’Urso, che aveva parlato dell’episodio.

Successivamente era stato lui a parlare sui social dell’accaduto confermando la complicità dell’ex corteggiatrice di “Uomini e donne”: “Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me – aveva scritto in una Instagram Story -. Fingendosi sconvolta quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in Tv. Con questo passo a chiudo”.





